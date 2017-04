Google Maps, su iOS memorizza tutti i posti in cui siamo stati

Google Maps nasceva su mobile come app per la consultazione delle mappe. Solo nel corso del tempo è stata rimpolpata con diverse funzionalità che l'hanno fatta diventare una delle proposte della categoria migliori e più affidabili. Oltre alla navigazione turn-by-turn, adesso Google Maps può suggerirci i percorsi migliori in base al traffico e pure darci delle dritte sui parcheggi. E nelle scorse ore è stata annunciata una nuova funzionalità per Google Maps su iOS.

Si chiama Timeline ed è una nuova sezione che consente di visualizzare la cronologia di tutti gli spostamenti che abbiamo compiuto "navigando" con l'applicazione. Si tratta di una feature già presente sui dispositivi Android o su PC, e che viene introdotta solo in un secondo momento su iOS. Un modo semplice, stando alle parole di Google, per ricordare le località in cui siamo stati in vacanza o in qualsiasi altra circostanza, con l'app che utilizziamo più di sovente per viaggiare.

La modalità Timeline di Google Maps su iOS consente di gestire cosa mostrare nella "cronologia" e cosa invece nascondere, modificando gli elementi specifici salvati nella timeline per migliorare l'accuratezza di alcune informazioni se quelle inserite automaticamente dagli algoritmi di Google non sono del tutto precise. L'app ci informerà se siamo stati in una località anche all'interno della sua scheda informativa, ovviamente solo se abbiamo compiuto l'accesso.

All'interno della modalità non manca una sorta di sistema di notifica via e-mail che consente di ottenere un resoconto mensile sulla nostra "cronologia di viaggio", in cui ci verranno proposti nuovamente i luoghi in cui siamo stati negli ultimi 30 giorni. Una funzione un po' controversa, soprattutto in considerazione del fatto che non tutti vogliono che informazioni così sensibili vengano gestite da terze parti. La Timeline può tuttavia essere disattivata dall'utente.