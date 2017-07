EK Water Blocks dissipatore passivo per SSD M.2 2280

EK Water Blocks, nota nel mondo degli appassionati per i sistemi di raffreddamento a liquido dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, ha presentato un dissipatore che con i sistemi a liquido non ha nulla a che fare: parliamo di un dissipatore passivo per SSD M.2 NVMe Next Generation Form Factor (NGFF).

Si tratta di un dissipatore di calore che oltre a svolgere la propria funzione di aiutare a mantenere i componenti dell'SSD più freschi possibile, rappresenta anche un valido accessorio non solo estetico da inserire all'interno del proprio sistema. Non è un segreto che gli SSD M.2 NVMe possono surriscaldarsi molto facilmente costringendo a limitare le proprie performance per evitare problemi a dati e componenti, l'adozione del dissipatore EK Water Blocks è stata studiata per abbassare genericamente la temperatura del vostro SSD di circa 8-11°C a seconda del flusso d'aria all'interno del case.

Il design compatto lo rende altamente compatibili garantendo che non interferisca con altri componenti: facile da installare, basso profilo, riutilizzabile e disponibile nelle colorazioni nero e nichel, fanno di questo accessorio un buon alleato in grado di salvaguardare la temperatura del proprio SSD; il dissipatore EK-M.2 NVMe è compatibile con tutti gli SSD 2280 M.2 NVMe (larghi 22 mm e lunghi 80 mm).

Come tutti i prodotti EK anche questo dissipatore è prodotto in Slovenia e a breve sarà disponibile in tutti i rivenditori del vecchio continente, il prezzo finale all'utente è accettabile, parliamo di 13 € per la versione nichel e 10 € per quella nera.