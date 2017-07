Dissipatori Alphacool per SSD M.2: HDX-2 passivo e HDX-3 con water block

Alphacool dopo aver sviluppato il dissipatore compatto HDX per SSD in formato M.2, rimane sullo stesso settore ma sposta più in alto l'asticella: presenta i dissipatori Eisblock HDX-2 e HDX-3 entrambi abbinati ad una scheda PCIe 4x per interfacciare più facilmente l'SSD ai nuovi dissipatori, garantendo molti vantaggi rispetto al montaggio diretto sulla scheda madre.

La scheda PCIe 4x inclusa, garantisce all'SSD una velocità massima di trasferimento dati di circa 3.900 MB/s, per fare un paragone, i più diffusi dispositivi da 2.5" sono limitati a circa 640 MB/s per via dell'interfaccia SATA; anche la maggior parte dei connettori M.2 presenti sulle schede madri offrono prestazioni inferiori rispetto alla proposta Alphacool, in quanto basati sullo standard PCIe 2x, quindi metà della larghezza di banda offerta dalle scheda HDX-2 e HDX-3.

Perché l'adozione di una scheda PCIe dedicata? oltre ad un discorso di banda questa soluzione offre una più comoda posizione e superficie per impostare un raffreddamento più efficace, diminuendo la possibilità che un utilizzo continuativo dell'SSD possa alzare la temperatura fino alla riduzione conservativa delle prestazioni, che nei sistemi più spinti può accadere anche sopo pochi minuti dopo l'avvio del sistema.

Tornando alle nuove proposte l'HDX-2 è un dissipatore passivo dotato di un massiccio blocco in alluminio su entrabi i lati della scheda, rispetto al suo predecessore offre più del doppio della superficie dissipante e risulta compatibile con la maggior parte dei sistemi; se però cercate il massimo per raffreddare il vostro SSD l'HDX-3 è sicuramente una delle poche, se non l'unica, soluziona che si pone al top: dotato di un water block da collegare al proprio sistema di raffreddamento a liquido aperto tramite connettori G1/4", è realizzato in rame nichelato con coperchio costituito da un singolo blocco di acetato, sicuramente l'attuale punto di riferimento per quanto riguarda il raffreddamento di un SSD M.2.

Entrambi i dissipatori sono dotati di tamponi termici su entrambi i lati, così da garantire la sicura compatibili con tutti i formati di SSD M.2 PCIe e ottimizzare la superficie di contatto tra dissipatore ed i chip di memoria.