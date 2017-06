Crucial SSD serie MX300 2.5'' da 275GB in forte sconto su ePRICE solo per poco tempo

I PC con qualche anno alle spalle spesso diventano lenti nel gestire le operazioni quotidiane. Negli ultimi anni grazie all'introduzione dei dischi allo stato solido molti utenti sono riusciti a far funzionare e a far riprendere velocità anche ai vecchi PC che sembravano destinati al macello. Il disco SSD risulta tecnicamente una tipologia di dispositivo di memoria di massa basata su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido per l'archiviazione dei dati, anziché supporti di tipo magnetico come nel caso dell'hard disk classico. Questo permette di aumentare la velocità ma anche la resistenza e l'efficienza del sistema anche e soprattutto con l'avanzare degli anni.

Tra i più importanti SSD in commercio una menzione speciale deve essere fatta ai Crucial che con la serie MX300 si è riusciti a trovare una forte corrispondenza tra prestazioni e prezzo conveniente. Sul portale di ePRICE, solo per un periodo limitato, viene proposto il Crucial SSD serie MX300 2.5'' da 275GB. Puoi comprarlo cliccando qui su ePrice.

Crucial SSD serie MX300 da 275GB a soli € 90,99 può essere acquistato su ePRICE. Per farlo clicca qui

L'SSD Crucial MX300 raggiunge velocità di lettura fino a 530 MB/s e velocità di scrittura fino a 510 MB/s1 su tutti i tipi di file, offrendo un avvio praticamente istantaneo, tempi di caricamento ridotti e l'esecuzione rapida di applicazioni complesse. La tecnologia di accelerazione dinamica della scrittura utilizza inoltre un pool di memoria flash adattabile ad alta velocità con celle monolivello per generare velocità altissime per tutta la lunga durata dell'unità. Interessante l'aspetto che riguarda la tecnologia energetica che risulta essere di 90 volte superiore ad un disco rigido tradizionale. Oltretutto l'efficienza energetica dell'SSD Crucial MX300 riduce il consumo di energia attiva da parte dell'unità. L'SSD Crucial MX300 aumenta la durata della batteria del portatile utilizzando appena 0,075 W di energia, mentre un disco rigido tradizionale ne utilizza 6,8 W.

Con un indice di resistenza fino a 400TB di TBW (total byte written), l'SSD Crucial MX300 dispone della tecnologia NAND 3D Micron per offrire anni di prestazioni rapide. Proprio la NAND 3D sfrutta celle NAND di dimensioni maggiori per migliorare le prestazioni e aumentare la resistenza. In aggiunta al consumo ridotto di energia attiva, la tecnologia della protezione termica adattabile regola dinamicamente l'attività dei componenti di archiviazione. In questo modo consente di mantenere il sistema fresco e minimizzare il rischio di danni provocati da surriscaldamento. Infine con il Crucial Storage Executive, scaricabile gratuitamente, sarà possibile monitorare e ottimizzare le prestazioni dell' SSD Crucial MX300 e mantenere sempre aggiornato il disco.

Maggiori informazioni sul Crucial SSD serie MX300 da 275GB direttamente alla pagina di ePRICE.