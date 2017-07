Corsair Neutron NX500 SSD disponibile nei formati da 400 e 800 GB

Corsair ha aggiunto un nuovo SSD al suo catalogo, su Newegg sono comparsi i nuovi SSD della famiglia Neutron NX500 con capacità, un po' inusuali, da 400 e 800GB; probabilmente capacità leggermente inferiori agli standard per offrire un buon compromesso tra prestazioni e stabilità di utilizzo.

Gli SSD Neutron NX500 vengono forniti con il fattore di forma della scheda NVMe con interfaccia PCIe ed quipaggiati di un corposo dissipatore di calore che si sviluppa per tutta la lunghezza della PCB e sfrutta tutto lo spessore del singolo slot: questo dissipatore oltre a raffreddare i chip NAND è a servizio anche del collaudato controller Phison E7.

È interessante notare che anche se le memorie TLC NAND 3D attualmente sono le più avanzate in commercio, il Neutron NX500 è confezionato con memorie MLC: tecnologia più consolidata ed in grado di spingersi fino a 3.000 MB/s di lettura e 2.400 MB/s in scrittura, 300.000 IOPS in lettura casuale e 270.000 IOPS su carichi di lavoro a scrittura casuale.

La versione da 400GB è in vendita a 319,99 $ (circa 349€), mentre quella da 800GB arriva a quota 699,99 $ (circa 749€), a breve sicuramente faranno la loro comparsa anche nel vecchio continente sui siti di e-commerce e ovviamente anche dai rivenditori.