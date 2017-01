Con DataTraveler Ultimate GT Kingston si spinge sino a 2 TB

Al CES di Las Vegas Kingston ha introdotto la più recente evoluzione della propria chiavetta DataTraveler Ultimate GT, espandendone la capacità sino a ben 2 Terabytes. Si tratta, come il nome facilmente suggerisce, di un prodotto con il quale poter trasportare facilmente una elevata quantità di dati attraverso connessione USB 3.0.

Il prodotto ha case esterno in lega di zinco, caratterizzato quindi sia da un design gradevole sia da una certa robustezza; non si tratta di una soluzione di tipo rugged ma assicura una certa tolleranza agli impatti e in generale ad un utilizzo non proprio accorto.

L'interfaccia USB 3.0 Type-A è stata preferita a quella Type-C per assicurare la massima compatibilità con le periferiche in commercio: DataTraveler Ultimate GT, del resto, è un prodotto pensato per chi necessita di trasferire elevate quantità di dati da un PC all'altro, oltre che averne altrettanto numerosi sempre a disposizione con un ridotto impatto in termini di ingombro.

La velocità di lettura e scrittura dei dati è pari indicativamente, quale massimo, a circa 240 e 160 Gbytes al secondo. La costruzione permette di utilizzare il prodotto in ambienti che vanno da -25° a +60° di temperatura, mentre l'unità può venir immagazzinata sino a temperature comprese tra -40° e +85° senza danneggiamenti.

Le dimensioni ingombranti possono creare alcuni problemi di collegamento con il PC, soprattutto quando porte USB adiacenti sono occupate da altre periferiche; per questo motivo Kingston offre in dotazione anche un cavo USB di prolunga, contenuto in una piccola borsa con il quale poter trasportare anche la chiavetta.

Kingston renderà disponibile per la vendita DataTraveler Ultimate GT 2 Terabytes nel corso del mese di Febbraio, ad un prezzo che non è stato ancora comunicato ma che presumibilmente non sarà contenuto. Del resto la capacità di archiviazione è molto elevata, soprattutto se riparametrata alle dimensioni complessive del prodotto, il tutto abbinato a velocità di lettura e scrittura che non sono quelle di un SSD esterno ma che in ogni caso si rivelano essere molto valide.