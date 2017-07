Colorful presenta tre serie di SSD economici: CN600, CN500 e SL500

Colorful è un'azienda cinese che commercializza prodotti per PC, su tutti schede video ma anche schede madri e SSD. Da qualche tempo molte aziende simili stanno commercializzando le proprie linee di SSD scegliendo di dare priorità alla fascia bassa di prezzo, lasciando quella media e alta ad aziende il cui market share è difficilmente intaccabile.

Il motivo è presto detto: ragionando in ottica globale, sono molti gli utenti che scelgono un SSD di primo prezzo, ben consapevoli che il gap prestazionale con i dischi rigidi tradizionali sarà notevole e tutto sommato poco importa che non sia il miglior SSD sul mercato. Soldi risparmiati e prestazioni drasticamente migliorate rispetto al sistema dotato di HDD.

Sulla base di questa consapevolezza Colorful rinnova il proprio listino presentando ben tre linee economiche, una delle quali con form factor 2,5 pollici e 7mm di spessore, le altre M.2-2280. CN600 e CN500 sono accomunate proprio dall'essere realizzate con form factor M.2, essendo ormai lo slot molto diffuso sulle schede madri desktop e nei portatili.

La più performante del lotto è la serie CN600, che abbina al design M.2 l'interfaccia PCI-Express 3.0 x2, velocità di lettura/scrittura rispettivamente di 800MB/s e 700MB/s, controller (poco diffuso) Realtek RTS5760, chip di tipo TLC e un dissipatore passivo di calore.

CN500 è la versione con interfaccia SATA, pur essendo M.2: il controller è un Silicon Motion SM2246EN mentre le prestazioni scendono a 530MB/s in lettura e 250MB/s in scrittura. Sia CN600 che CN500 sono disponibili per ora solo nel taglio da 240GB.

L'unità più tradizionale SL500, 2,5 pollici SATA 6Gbps, utilizza un controller Silicon Motion SM2256 in abbinamento a chip TLC NAND flash, con prestazioni di 530MB/s in lettura e 450MB/s in scrittura. I prezzi non sono disponibili ma è probabile che li conosceremo molto presto tenendo d'occhio gli shop online più utilizzati.