Chiavette USB SanDisk ultra veloci da 64GB a circa 20 Euro su Amazon

Su Amazon c'è davvero di tutto, tanto che a volte la ricerca può diventare difficoltosa. Incuriositi dall'offerta riguardante le due chiavette USB SanDisk Cruzer Ultra Flair e Ultra Fit da 64GB, offerte intorno ai 20 Euro, abbiamo cercato eventuali concorrenti per capire se fosse davvero un'offerta oppure no. Sì, perché di chiavette USB da 64GB a 20 Euro ce ne sono diverse. Fermarsi solo al prezzo però potrebbe rivelarsi un errore: abbiamo trovato modelli con queste caratteristiche le cui prestazioni in scrittura arrivano a 10MB/s, davvero pochi, e in rari casi a 30MB/s. Anche le letture difficilmente superano i 70MB/s.

Cambia tutto con i modelli SanDisk Cruzer Ultra Flair e Ultra Fit oggi in offerta. La Cruzer Ultra Flair arriva a 120MB/s in lettura e 50MB/s in scrittura reali, mentre la Ultra Fit si assesta sui 90MB/s e 30MB/s rispettivamente, ma si offre in un design molto compatto e comodo che sporge appena da una porta USB. Pensateci perché sono davvero due modelli interessanti.