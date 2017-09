Chiavette USB ad alte prestazioni in offerta su Amazon: anche rugged a partire da 17,99 euro

Diversi modelli di chiavette USB sono oggi in offerta su Amazon a prezzi molto interessanti. Il primo è il modello SanDisk Extreme Go, USB 3.1, in versione da 64 GB ad un prezzo di 34,99 euro, il più basso mai operato dal portale di e-commerce per questo modello. L'offerta scade a fine giornata, per un prodotto che promette 200 MB/s in lettura e 150 MB/s in scrittura. Supporta qualsiasi porta USB, ovviamente con i limiti prestazionali di queste ultime.

In offerta sul portale troviamo anche le Lexar JumpDrive Tough, anch'esse USB 3.1, ma caratterizzate da un design elegante e al tempo stesso estremamente resistente ad urti, cadute, temperature estreme e liquidi (fino a 30 metri di profondità). Le prestazioni sono leggermente inferiori ma comunque elevate: 130 MB/s in lettura e 60 MB/s in scrittura, le velocità dichiarate. Su Amazon a 17,99, 25,99 e 39,99 euro i modelli rispettivamente da 32, 64 e 128 GB.

Nel caso delle chiavette Lexar l'offerta avrà fine alle 16 di oggi, 8 settembre, o ad esaurimento scorte.