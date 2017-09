Chiavette USB 3.0 Lexar JumpDrive S75, velocissime, al minor prezzo di sempre su Amazon

Non tutte che chiavette USB sono uguali e lo si capisce anche dal prezzo: alcuni modelli costano davvero poco ma sono spesso lentissimi, anche meno di 10MB/s in scrittura. Provate a copiare file o cartelle molto grossi e capirete che i tempi di attesa possono essere davvero lunghi. Esistono però modelli che vantano circa 100MB/s in lettura e scrittura, venduti a qualche Euro in più della concorrenza molto più lenta.

Già così è chiaro quale sia la scelta più intelligente; se poi i modelli performanti sono venduti a un prezzo molto basso, conviene direttamente puntare su questi senza mezzo dubbio. E' il caso delle chiavette Lexar JumpDrive S75, best seller del settore proprio per l'ottimo rapporto qualità prezzo. I modelli da 32GB, 64GB e 128GB sono venduti attualmente - in offerta lampo - a 13,99 Euro, 21,99 Euro e 36,99 Euro (quest'ultima offerta è la più interessante). Si tratta di prezzi bassissimi per questi modelli, i più bassi di sempre sul portale di e-commerce Amazon. Se non visualizzate i prezzi al ribasso dovete semplicemente premere il tasto giallo "Visualizza Offerta a tempo" sulla destra. Le offerte scadranno alle ore 15 o ad esaurimento scorte. Se interessati, quindi, affrettatevi all'acquisto!

Se invece cercate una chiavetta di piccole dimensioni, vi proponiamo le Lexar JumpDrive S45. Nelle dimensioni di una moneta vantano prestazioni degne di nota con trasferimenti in lettura fino a 150 MB/s, e in scrittura arriva a 45 MB/s. Questi modelli non sono attualmente in offerta e hanno un prezzo standard al momento in cui scriviamo.