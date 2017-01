Chiavette USB 3.0 Lexar da 150MB/s: a partire da 13,74 Euro su Amazon

Fra le chiavette più affidabili in commercio una particolare menzione spetta di diritto ai modelli Lexar, proposti in diverse varianti di storage e prestazioni. Fra i modelli economici più interessanti citiamo la famiglia JumpDrive S75 che viene proposta in quattro modelli differenti con tagli da 16 fino a ben 256 GB di capacità di archiviazione. Le chiavette sono accreditate di una velocità massima di 150 MB/s in lettura dei dati, mentre in scrittura arrivano ad un massimo di 60 MB/s. Ricordiamo però che per raggiungere queste prestazioni bisogna collegarle ad una porta USB 3.0, ma le chiavette Lexar JumpDrive S75 sono compatibili anche con le più vecchie e comuni porte USB 2.0.

Capienze elevate, prestazioni ottime e prezzo contenuto, con la variante da 128GB che ci sembra la migliore come rapporto qualità-prezzo.