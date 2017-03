Bundle di chiavette USB a meno di 2,50 Euro ciascuna su Amazon: offerta a tempo

Scade nelle prossime ore un'offerta su un bundle di 10 chiavette USB 2.0 da 4 GB, utili se dovete condividere lo stesso lavoro con più persone. Le chiavette sono proposte a 24,55 euro fino alla fine della giornata su Amazon, con un prezzo unitario quindi di 2,45 €. Compatibili con tutti i sistemi più diffusi, fra cui Windows, Linux e macOS, le chiavette sono adatte per la memorizzazione di dati generici, così di file multimediali come foto, filmati, disegni.

Il connettore USB è protetto da un piccolo inserto metallico che può essere ruotato per il corretto collegamento con il computer. Grazie al suo design la chiavetta può essere inoltre allegata ad un portachiavi. L'offerta è particolarmente interessante per insegnanti, che possono condividere progetti e lavori a scuola, con i colleghi e con i propri studenti; per fotografi, che possono diffondere immagini e video ai clienti; e per chi generalmente ha bisogno di tante chiavette risparmiando il più possibile.

Le specifiche tecniche parlano di velocità essenziali in scrittura e lettura, pari rispettivamente a 5 MB/s e 12 MB/s, sufficienti per un il trasferimento di file di piccole dimensioni. Con il 52% di sconto rispetto al prezzo di listino originale, le chiavette BestRunner da 4 GB sono oggi un best-buy. Per chi invece avesse bisogno di modelli più capienti, da 8 e 16 GB, consigliamo i bundle di Bestrunner, oggi a 30,52 e 35,68 €.

