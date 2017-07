Arrivano in commercio i nuovi SSD WD Blue 3D e SanDisk Ultra 3D

Western Digital è stata praticamente l'ultima azienda di prima grandezza nel settore storage a presentare soluzioni SSD con il proprio marchio. Dagli anni '90 l'azienda produce hard disk meccanici (anche oggi, ovviamente), motivo per cui si è sempre concentrata su questo tipo di unità, mettendosi alla finestra durante la presentazione delle prime unità SSD per il grande pubblico. Non molto tempo fa qualcuno ai piani alti ha deciso che era ora di entrare anche in quel mercato ma passando dalla porta principale, acquisendo quindi nel maggio 2016 una delle aziende più attive nel settore, SanDisk.

Oggi vediamo i frutti maturi di quell'accordo, con la presentazione di linee SSD con marchio WD, poco importa se poi si tratta di unità sviluppate dal gruppo SanDisk e rimarchiate. Già, poiché a questo stiamo assistendo: linee di SSD identiche ma commercializzate con due brand diversi, WD e SanDisk. E' il caso delle nuove unità WD Blue 3D e SanDisk Ultra 3D, che portano in dote i nuovi chip 3D BiCS Flash NAND. Sono chip più economici da produrre e caratterizzati da una struttura multi strato; tutti i produttori si stanno adeguando a questa tendenza e probabilmente la quasi totalità degli SSD del futuro sarà prodotta utilizzando questo tipo di chip.

Si tratta di unità SATA 6Gbps, con prestazioni nell'ordine dei 550MB/s e 525MB/s circa in lettura e scrittura. Per ora abbiamo i prezzi in Dollari USA riportati da Techpowerup: WD Blue 3D 250GB ($89); WD Blue 3D 500GB ($149,99), WD Blue 3D 1TB ($279,99). Importante: le unità WD sono disponibili sia con form factor 2,5 pollici 7mm di spessore, sia M.2 2280. Prezzi dei modelli SanDisk: SanDisk Ultra 3D 250GB ($99.99), Ultra 3D 500GB ($164,99), Ultra 3D 1TB ($279,99) and Ultra 3D 2TB ($549,99, arriverà più avanti ora non è disponibile).

Perché dischi identici hanno prezzi diversi? Come abbiamo anticipato sono destinati a canali differenti e molto faranno gli accordi in fase di trattativa con i fornitori e i distributori. Per dirla in altre parole: WD ha sempre operato con certi clienti, SanDisk con altri perché ha sempre prodotto dispositivi differenti. Non è per nulla da escludere che fra non molto vedremo le unità con prezzi decisamente differenti da quelli indicativi riportati, senza che per forza siano i SanDisk a costare di più. Meglio aspettare e tenere gli occhi aperti.