Appare in un listino un altro SSD Samsung mai presentato, ovvero il modello 850 (né EVO, né PRO)

Dopo avervi segnalato la comparsa, nella lista del consorzio SATA, degli imminenti SSD Samsung 850 EVO, ecco che appare altrove una nuova serie SSD Samsung non ancora presentata. Ne parla Techpowerup, segnalando come in realtà si tratti di un solo modello e per giunta da 120GB, come a sottointendere una serie ultra-economica comparsa sul listino Samsung per il mercato cinese.

Il nome? Semplicemente Samsung 850, quindi senza le classiche EVO o PRO che per giunta esistono già in commercio. Il taglio finora apparso è un semplice 120GB, caratterizzato dalla presenza di un controller MGX (Samsung), chip V-NAND 3 bit MLC e 256MB di DRAM utilizzata come cache. Insomma, uno schema già noto per gli SSD di casa Samsung, che potrebbe però stupirci con una serie ancora più economica di quelle già presenti sul mercato.

Le prestazioni dichiarate sono quelle tipiche degli SSD SATA con interfaccia 6Gbps e form factor da 2,5 pollici slim: 540MB/s in lettura e 520MB/s in scrittura. La garanzia è di 3 anni, mentre poco altro resta da segnalare per un modello che appare marcatamente destinato alla fascia bassa del mercato. Non abbiamo trovato il prezzo, motivo per cui ci dobbiamo accontentare per ora di quello che si sa.