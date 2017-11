Apacer, case per unità 2,5'' AD100 e AD300: interfaccia SATA III ed USB 3.1 Gen 1

presenta due nuovi case per trasformare le vostre unità HDD e SSD da 2,5" in hard disk esterni: parliamo dei modelli, identici per quanto riguarda la parte di interfaccia ma diversi per estetica ed accorgimenti tecnici.

Entrambi i prodotti mettono a disposizione dell'utente finale una soluzione basata sulle più recenti interfacce SATA III e USB 3.1 Gen 1, in abbinamento alla tecnologia UASP: l'AD100, quello nero dei due, è costruito con una scocca in acciaio e particolari in plastica ad alta resistenza, l'AD300 invece, si presenta con materiali premium, scocca in lega di alluminio ed un particolare sistema di aerazione per una migliore dissipazione del calore.

Entrambe le custodie sono costruite per essere adoperate senza utensili per un'installazione veloce, trasformando nella maniera più facilmente i vostri dischi rigidi inutilizzati in soluzioni di storage esterne; adatte per HDD/SSD da 9,5 mm e 7 mm, ovviamente con formato da 2,5", le interfacce SATA III ed USB 3.1 Gen 1, in abbinamento alla tecnologia UASP migliorano in modo significativo le prestazioni di trasmissione dati rispetto i precedenti modelli, garantendo flussi di dati fino a 400 MB/s, ovviamente se utilizzati con un SSD.

L'AD100, con uno spessore di soli 13 mm risulta più adatto per una migliore portabilità, mentre l'AD300, che si presenta con uno stile più high-tech è più indicato per usi più gravosi vista sia la struttura più robusta sia gli accorgimenti per favorire la dissipazione del calore; per il momento Apacer non ha reso disponibili maggiori informazione per quanto riguarda disponibilità e prezzo