AMD ufficializza il supporto Raid NVMe per sistemi Ryzen Threadripper

AMD ha ufficialmente annunciato quest'oggi il supporto alle configurazioni NVMe Raid in abbinamento alle proprie piattaforme Ryzen Threadripper, caratteristica che era assente nell'iniziale implementazione della propria piattaforma X399 da abbinare alle CPU sino a 16 core. Da quest'oggi è quindi possibile configurare sistemi Threadripper che abbiano soluzione di storage con SSD NVMe in modalità Raid e che siano configurati come unità di boot per il sistema.

Scaricando gli appositi driver resi disponibili da AMD è possibile implementare questo supporto con qualsiasi scheda madre basata su chipset AMD X399; l'unica condizione è quella di avere sistema operativo WIndows 10 dalla build 1703 in avanti. L'installazione può avvenire da BIOS, se questo è stato aggiornato dal produttore della scheda madre per offrire questa funzionalità, o utilizzando il software RAIDXpert2 offerto da AMD.

La configurazione Raid con SSD NVMe può essere di tipo Raid 0, Raid 1 oppure Raid 10 con un massimo di 6 SSD NVMe installati nel sistema. AMD ha fornito alcuni dati che evidenziano una scalabilità delle prestazioni vicino al 100% in lettura dati, e di circa il 90% in scrittura dei dati. Il grafico evidenzia come con una configurazione Raid 0 con 6 unità NVMe sia possibile toccare dati di throughput in lettura oltre 21 Gbytes al secondo, con un valore in scrittura che supera gli 11 Gbytes al secondo.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito AMD a questo indirizzo; di seguito sono riassunte le principali note fornite con il pacchetto software.

Article Number: KB-NVME-RAID

Description: AMD is pleased to announce complementary support for NVMe RAID on the AMD Ryzen™ Threadripper™ platform. By combining multiple NVMe SSDs together into a RAID 0, 1, or 10 array, it is possible to greatly enhance disk performance or data integrity. With a single GPU in the system, arrays containing up to six NVMe SSDs can be supported without adapters. NVMe RAID support on the AMD Ryzen Threadripper platform does not require specific NVMe disks or hardware activation keys.

Products supported: AMD Ryzen™ Threadripper™ platform

Operating systems supported: Windows® 10 64-bit (build 1703)

Known Issues: