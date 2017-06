Amazon Cloud Drive, niente più abbonamento con archiviazione illimitata

Amazon ha apportato alcune modifiche al suo servizio, più precisamente ha deciso dilanciato da poco più di due anni; negli States non è già più attivabile e molto probabilmente questa variazione a breve verrà apportata anche per gli utenti italiani, per il momento comunque può essere ancora sottoscritto al costo di 70€/anno.

Gli utenti in possesso di questo abbonamento di archiviazione illimitata potranno continuare a sfruttarlo fino alla sua scadenza; Dopo di che, in base alla mole di dati presenti sul proprio archivio, il compenso dovuto annuale verrà ricalcolato in base alle nuove tariffe: fino 5GB è gratuito, fino a 100GB il costo è pari a 11,99 $/anno oppure fino ad 1TB a 59,99 $/anno .

Quindi sostanzialmente il livello illimitato è stato sostituito da quello che prevede solamente 1TB di archiviazione, dopo questa soglia potrà essere raggiunto un tetto massimo di archiviazione pari a 30TB ma le condizioni si fanno particolarmente onerose: infatti da 1TB fino a 30TB vengono chiesti 59,99 $ all'anno per ogni terabyte aggiuntivo, quindi ipotizzando di raggiungere i 30TB questo servizio verrebbe a costare 30x59,99$= praticamente 1.800 $ all'anno.

Il passaggio alle nuove tariffe potrà avvenire automaticamente (se abilitata la funzione di rinnovo automatico sul proprio account) oppure manualmente scegliendo uno dei nuovi piani proposti. Se il proprio archivio al momento del cambio dell'abbonamento sarà sopra alla quota di TB prevista dal nuovo piano, non sarà possibile caricare file aggiuntivi e si avranno 180 giorni per provvedere ad eliminare il contenuto in eccesso.

Una magra consolazione: per tutti i clienti Prime rimarrà in essere gratuitamente lo spazio di archiviazione illimitato dedicato però alle sole foto.

Per fare un paragone con un diretto concorrente, la recente offerta di Apple propone per il piano da 2TB un costo pari di 120 $/anno, in questo caso le nuove tariffe offerte da Amazon risultano perfettamente in linea.

Tutto questo recente aggiornamento dei listini porta a pensare che probabilmente le aziende qualche anno fa vedevano nel Cloud un servizio aggiuntivo da fornire senza troppe restrizioni ai clienti, adesso, vista la costante crescente richiesta di questa tipologia di servizi dagli utenti finali, probabilmente lo spazio di archiviazione online inizia ad essere considerato come un vero e proprio possibile business moderno.