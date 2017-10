ADATA, SSD M.2 2280 Industrial-Grade: un hard disk a stato veramente ''solido''

ADATA Technology ha lanciato una nuovo SSD dedicato ad essere impiegato in tutte quelle condizioni al limite: più precisamente presenta il IM2S3148 basato su formato M.2 2280 ed interfaccia SATA III 6Gbps.

In ADATA, per questo nuovo modello, si sono concentrati principalmente sulle caratteristiche costruttive della PCB e sulle rifiniture dei vari componenti su di essa saldati, tale minuzioso processo di progettazione si traduce in un range più ampio di utilizzo anche in condizioni non proprio consone per un componente elettronico: precisamente è certificato per funzionare a temperature costanti comprese tra 0 e 70 °C, condizioni di umidità compresa tra 0 e 95%, sopportare vibrazioni fino a 20G e resistere a urti fino a 1500G/0,5ms.

Particolari accorgimenti anche contro interferenze elettrostatiche e elettromagnetiche, le prestazioni rimangono in linea con gli altri SSD M.2 dello stesso segmento: fino a 560 MB/s in lettura, 530 MB/s in scrittura e capacità comprese tra 128 GB e 512 GB grazie all'adozione di memorie NAND 3D di tipo TLC.

Ovviamente, un SSD di questo tipo va abbinato ad un sistema con caratteristiche costruttive uguali o superiori a quelle sopra indicate, oppure, vista l'interfaccia SATA, potrebbe essere abbinato ad un adattatore M.2 - USB 3.1 ottenendo un ottimo supporto tascabile, veloce e adatto a qualsiasi condizione di utilizzo.