ADATA SE730H primo SSD esterno certificato 10 Gbps USB 3.1 Type-C

ADATA Technology ha presentato una nuova unità di storage esterno, certificata 10Gbps, basata sui propri SSD: più precisamente parliamo del modello SE730H, successore del best seller SE730.

Il nuovo SE730H si basa su memorie 3D TLC NAND in grado di offrire velocità in lettura e scrittura fino a 500 MB/s, dotato di un connettore USB-C reversibile per una maggiore comodità e per ridurre al minimo l'ingombro del connettore sul dispositivo, compatibile con tutti i dispositivi Windows, Mac OS e Android senza la necessità di particolare driver o software.

Mentre le unità precedenti erano disponibili solo con capacità da 250 GB, il passaggio alle memorie di tipo 3D TLC NAND ha permesso a ADATA di offrire il nuovo modello sia in versione 250GB sia in quella 512GB, ovviamente mantenendo lo stesso design compatto con corpo in metallo con dimensioni di soli 72,7x44x12,2 mm e un peso complessivo che si ferma a 33 g: entrambe le capacità sono disponibili sia nella versione oro sia nella versione rossa.

Come il suo predecessore, l'SE730H è certificato IP68, il che significa completa protezione da polvere e in grado di resistere fino a 60 minuti immerso a massimo 1,5 m d'acqua, soddisfa anche i requisiti di resistenza agli urti secondo lo standard militare MIL-STD-810 516.6, il risultato è un prodotto in grado di sopportare facilmente i più frenetici e maldestri stili di vita senza battere ciglio.

Per il momento ADATA non ha ancora comunicato disponibilità e prezzo, tutto sommato però quello dei nuovi modelli non si dovrebbe discostare di molto dal costo del modello precedente che, attualmente online, si può trovare a circa 135 € per la versione da 250GB, per maggiori dettagli, a questo link, è già disponibile la pagina dedicata a questi nuovi dispositivi.