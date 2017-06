ADATA, nuovi hard disk esterni autoalimentati: HD710 Pro e il nuovo HD650

ADATA Technology aggiorna la sua gamma di hard disk meccanici esterni autoalimentati da 2,5" lanciando il modello HD710 nella versione Pro e aggiornando il best-seller HD650: i due nuovi prodotti si migliorano rispetto alle versioni precedenti per capacità massima, resistenza agli urti e design.

Il nuovo HD710 Pro è stato migliorato nella struttura: ora supera largamente i requisiti IEC per il grado IP68, essendo resistente alla polvere e in grado di rimanere completamente immerso fino a 2 metri d'acqua per un massimo di 60 minuti; inoltre soddisfa anche lo standard U.S. Army MIL-STD 810G 516.6, contro vibrazioni e cadute fino a 1,5 metri.

HD710 Pro utilizza un case configurato per una protezione basata su tre strati e dispone della tecnologia ADATA che prevede l'utilizzo di sensori G-Shock i quali gestisono la disattivazione dei dischi quando vengono rilevati urti o vibrazioni eccessive così da prevenire la corruzione e la perdita dei dati.

Dispone di un coperchio per la porta USB e una scanalatura nell'involucro dove poter riporre il cavo USB in dotazione; disponibile nelle colorazione rosso, giallo, blu per i modelli con capacità da 1 e 2 TB, mentre solomanete nel colore nero per quelle da 3 e 4TB.

Il modello HD650 utilizza lo stesso sistema di costruzione a tre strati per proteggersi dagli urti e dispone anche della stessa tecnologia G-Shock del fratello maggiore: mancano dettagli per quanto riguarda il grado di protezione, probabilmente rientra nella media; la nuova versione dell'hard disk esterno HD650 si rinnova in una colorazione azzurra con sfondo in carbonlook e, soprattutto la gamma si amplia con capacità che raggiungono i 4TB, il doppio rispetto il limiti massimo precedente.

Tutti i modelli sono compatibili con lo standard USB 3.1 e non necessitano di alcuna alimentazione ausiliaria esterna: visto anche come si sta muovendo il mercato possiamo ormai affermare che i vecchi ingombranti hard disk da 3,5", in particolare nel settore dei sistemi di storage esterni, sono stati completamente rimpiazzati in tutto e per tutto, anche in termini di capacità, dai più compatti 2,5" meccanici ma anche SSD, maggiori informazioni le potete trovare sul sito del produttore alle pagine dedicate rispettivamente a HD170 Pro e HD650.