ADATA, chiavette USB OTG con doppio connettore Micro e Type-C

ADATA Technology lancia le chiavette USB UC360 e UC370 con tecnologia "on the go" (OTG), in grado di garantire una rapida connettivitą con qualsiasi dispositivo USB.

Queste due nuove chiavette si distinguono per le dimensioni contenute ma soprattutto per la presenza su ciascuna chiavetta di due connettore con standard diversi, vengono definiti prodotti 2-in-1: l'UC360 dispone di una USB 3.0 e una Micro USB e l'UC370 combina una USB 3.0 ed una USB-TypeC.

Grazie alla tecnologia OTG e le porte aggiuntive questi dispositivi possono essere connessi facilmente e senza problemi di compatibilitą a sistemi Windows, Mac OS, Android, ed a una miriade di altre piattaforme, come console di gioco e Smart TV. Verranno rese disponibili nelle capacitą da 16GB, 32GB e 64GB.

La UC360 pesa soli 3.8g e consente un trasferimento dei dati fino a 5Gbps, mentre il modello UC370 con connettore USB Type-C supporta velocitą di trasferimento dati fino a 10 Gbps e pesa appena 3.7g.

Entrambi i modelli hanno un design molto compatto e leggero, sono costruite con metodologia chip-on-board (COB) quindi ben strutturate per sopportare urti, cadute, polvere e liquidi e coperte da garanzia a vita; inoltre l'uso di un corpo in metallo enfatizza questa resistenza e dona un look elegante. Prezzi e disponibilitą non sono ancora stati diffusi da ADATA ma non si dovrebbero allontanare troppo dagli attuali standard del mercato