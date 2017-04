Grande occasione per cambiare la propria scheda video o se state assemblando un nuovo PC, dal momento che potete scegliere la Zotac GeForce GTX 1060 6GB AMP! Edition a soli 260,99 Euro su Amazon. L'offerta scadrà alle ore 13, tuttavia vi consigliamo di affrettarvi dal momento che le scorte a disposizione sembrano andare via molto velocemente.

La Zotac GeForce GTX 1060 6GB AMP! Edition utilizza un sistema di dissipazione IceStorm Cooling dotato di due ventole da 90 millimetri ed è progettata anche per essere utilizzata in abbinamento ad un caschetto per la VR. In idle, se le temperature sono basse, le ventole si spengono per ottimizzare la rumorosità di funzionamento. Come tutte le ultime GPU NVIDIA è compatibile con monitor G-Sync per l'eliminazione di stutter e tearing senza aumentare la latenza e con la piattaforma NVIDIA Gamestream. In questo modello la GPU ha un overclock di serie con frequenze di 1556 MHz e 1771 MHz in boost. Richiede un buon alimentatore da minimo 400W.

