Una scheda Mini anche con GPU GeForce GTX 1080 per Zotac

Piccolo è bello? Sembra questa la direzione verso la quale vuole muoversi Zotac con le proprie più recenti schede video basate su GPU NVIDIA. Al CES 2017 l'azienda di Hong Kong ha mostrato l'ultima soluzione appartenente alla famiglia Mini, basata su GPU NVIDIA GeForce GTX 1080, completando in questo modo la gamma di schede video ad elevate prestazioni e design super compatto.

Le specifiche tecniche sono quelle del reference design NVIDIA, con un lieve incremento nelle frequenze di clock di alcuni MHz per quanto riguarda la GPU. Il design prevede un PCB custom con singolo connettore di alimentazione a 8 pin, sistema di raffreddamento a doppia ventola (quella di destra di dimensioni leggermente superiori rispetto a quella di sinistra) e gli stessi connettori per display che sono implementati nella scheda Founders Edition.

Messa a confronto con le due proposte Zotac della serie AMP! la nuova scheda spicca in modo ancor più netto per le proprie dimensioni contenute: l'ingombro laterale è sempre pari a 2 slot mentre quello in lunghezza ben più contenuto, con il PCB che è ancora più compatto e il sistema di raffreddamento che deve fuoriuscire in parte nell'area posteriore così da potersi adattare meglio al calore da dissipare generato dalla GPU GeForce GTX 1080, dalla circuiteria di alimentazione e dagli 8 Gbytes di memoria GDDR5X.

La scheda arriverà in commercio nelle prossime settimane, con produzione in volumi che è iniziata in questi giorni e primi sample che ottimisticamente potrebbero raggiungere i rivenditori prima della festività del nuovo anno Cinese a febbraio. Il prezzo ufficiale non è stato ancora comunicato ma indicativamente dovrebbe essere compreso tra 620€ e 650€, a metà strada quindi tra la scheda Founders Edition e le proposte AMP! basate sulla stessa GPU.

Altra novità di Zotac è un prototipo di soluzione esterna, collegata al sistema attraverso collegamento Thunderbolt 3 (Type-C) e dotata al proprio interno di una scheda video con la quale potenziare le prestazioni velocistiche del proprio PC. Al momento attuale Zotac non ha ancora deciso se queste saranno le dimensioni finali del prodotto: possibile che venga ridotto in lunghezza così da diventare più compatto assicurando comunque la compatibilità anche con schede video di elevata potenza. L'alimentatore integrato ha una potenza di 400 Watt, mentre non mancano porte per connettere altre periferiche USB con interfaccia 3.0.