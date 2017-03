Una scheda GeForce GTX 1080Ti STRIX in arrivo per Asus

Una delle schede video basate su GPU NVIDIA GeForce GTX 1080Ti dotate di design custom più attese dal mercato è la soluzione Asus GeForce GTX 1080Ti STRIX, modello le cui specifiche tecniche sono apparse online in questi giorni in anticipo rispetto alla data prevista di lancio.

Il design ricalca quello delle precedenti proposte della famiglia STRIX in commercio, a partire dal modello basato su GPU GeForce GTX 1080. Troviamo quindi un voluminoso sistema di raffreddamento abbinato a 3 ventole, con radiatore che vanta un incremento della superficie dissipante del 40% così da far fronte al superiore consumo rispetto a quello della GPU GeForce GTX 1080.

Le specifiche tecniche prevedono un lievissimo overclock per gli 11 Gbytes di memoria video GDDR5X, che passa dalla frequenza standard di 11.010 MHz a 11.100 MHz in modalità gaming. Diverso il discorso per la GPU, che ha una frequenza di base clock pari a 1.569 MHz contro i 1.480 MHz delle specifiche NVIDIA ma che si spinge sino a 1.594 MHz abilitando la modalità OC.

Cambia anche la frequenza di boost clock, che per le specifiche NVIDIA è pari a 1.582 MHz ma che Asus ha portato a 1.683 MHz. Anche in questo caso ci si spinge oltre abilitando la modlaità OC, con un valore finale di 1.708 MHz.

Tra le specifiche tecniche emerse sino ad ora per questa scheda segnaliamo la presenza di un connettore DVI per display, assente nella proposta Founders Edition di NVIDIA, l'utilizzo di un doppio connettore di alimentazione a 8 pin e di una circuiteria di alimentazione con VRM a 10+2 fasi. Le dimensioni del nuovo sistema di raffreddamento hanno portato ad un ingombro laterale che è leggermente superiore a quello standard di 2 slot PCI Express: per questo motivo sarà necessario prestare attenzione nel momento in cui si vorrà abbinare due schede di questo tipo in una configurazione SLI.

Per ulteriori informazioni sulla GPU NVIDIA GeForce GTX 1080Ti rimandiamo alla nostra analisi della scheda Founders Edition, disponibile a questo indirizzo.