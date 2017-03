Una GeForce GTX 1070 di ASUS, modello Turbo, a soli 399,99 Euro su Amazon

ASUS GeForce GTX 1070 Turbo è attualmente in vendita a 399,99 Euro su Amazon, a fronte di un prezzo che si aggira intorno alle 450 Euro normalmente sul portale di e-commerce. Si tratta di una promozione molto interessante per i gamer che accettano pochi compromessi e giocano ad elevate risoluzioni video. La scheda utilizza un dissipatore evoluto dallo stock di NVIDIA, non troppo rumoroso, con il logo ASUS retroilluminato posizionato sulla parte superiore. Se sei in cerca di una scheda video questa potrebbe essere l'occasione giusta per effettuare l'acquisto. Ma affrettati! La promozione scadrà alle ore 13 o ad esaurimento scorte.

