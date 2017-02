Un nuovo evento Capsaicin da AMD: GPU Vega live?

Si avvicina l'appuntamento del GDC, fiera dedicata al mondo della grafica 3D incentrata su tutto quello che riguarda gli sviluppatori e gli engine grafici utilizzati nei giochi 3D. Il GDC è anche sede per alcuni annunci legati alle novità hardware, e queste si attendono nel coso dell'evento Capsaicin che AMD ha ufficialmente annunciato.

L'evento verrà tenuto nella giornata del 28 febbraio, dalle 10.30 alle 11.30 della mattina a San Francisco corrispondenti all'orario dalle 19.30 alle 20.30 nel nostro fuso orario; non mancherà la trasmissione in streaming, seguita da un secondo evento indicato come Cream Developer Sessionsche inizierà alle 14.30 (le 23.30 nel fuso orario italiano).

E' possibile che questo evento possa essere scelto da AMD per fornire nuove informazioni sulle schede video di prossima generazione basate su GPU Vega. Sappiamo che tra fine febbraio e inizio marzo AMD presenterà ufficialmente le prime CPU della famiglia RyZen e che le soluzioni Vega giungeranno in commercio nel corso del secondo trimestre 2017, ma pare scontato che AMD possa anticipare qualche dettaglio al GDC.

L'azienda americana ha del resto già parlato ufficialmente delle GPU Vega in varie occasioni, l'ultima delle quali è stata il CES di Las Vegas poco più di 1 mese fa. In quella occasione sono state delineate alcune delle caratteristiche architetturali delle proposte Vega, ma mancano ancora numerosi aspetti che aiutino a comprendere appieno le novità implementate in queste GPU oltre a capire al meglio quali saranno le declinazioni di prodotto attese in commercio.

Tutti i dettagli ufficiali sull'evento Capsaicin e sulla Cream Developer Sessions sono disponibili a questo indirizzo.