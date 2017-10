Un'esperienza VR molto più realistica grazie al visore StarVR

Uno dei principali limiti delle soluzioni per la realtà virtuale collegate a PC attualmente disponibili in commercio è legata alla risoluzione dello schermo e all'ampiezza dell'area visualizzata, nota anche con il termine di field of view. La risoluzione permette di definire gli oggetti che appaiono nel mondo virtuale in modo più preciso e definito, quindi rendendoli ben più realistici; l'ampiezza dell'area permette di essere maggiormente immersi all'interno dell'esperienza virtuale, mostrando la scena anche nella parte più esterna della propria visione periferica.

Oculus Rift e HTC Vive offrono al momento attuale un'esperienza con ampiezza di visione di circa 110 gradi: è un dato valido nel complesso ma di certo non tale da assicurare una immersione nella scena così elevata. Medesima dinamica vale per la risoluzione di entrambi i visori, valida ma che permette di distinguere facilmente i pixel dello schermo vista la sua notevole vicinanza con l'occhio.

Al GTC Europe di Monaco NVIDIA ha proposto differenti esperienze legate alla realtà virtuale; quella più interessante che abbiamo provato è con il visore StarVR, che avevamo visto per la prima volta presentato da Acer nella propria conferenza stampa all'IFA di Berlino nell'edizione 2016. In quella occasione erano emerse specifiche tecniche di tutto rilievo, con due pannelli da 2.560x1.440 pixel di risoluzione ciascuno per una risoluzione complessiva di 5K (anche se sono poco più di 7 milioni i pixel visualizzati) e un field of view che si spinge sino a 210 gradi.

Indossare per la prima volta un visore StarVR permette di beneficiare di un'esperienza di realtà virtuale che è nettamente differente da quella di Oculus Rift e HTC Vive. La risoluzione superiore appare subito essere presente, per quanto si distinguano ancora in modo chiaro i pixel che compongono lo schermo sempre a motivo della notevole vicinanza con l'occhio: rispetto a Rift e Vive la differenza in termini di risoluzione è però ben evidente. Quello che stupisce maggiormente è il field of view, con una sensazione di immersione nella scena che non è comparabile con quella degli altri visori VR in commercio.

Sono due le esperienze provate: la prima, più di taglio consumer, è incentrata sulle parti iniziali di un film che è stato appositamente sviluppato. Ci si trova proiettati all'interno della scena, con i personaggi del cortometraggio che raccontano una storia che si sviluppa non tanto davanti ai nostri occhi ma con noi che siamo osservatori presenti, per quanto virtualmente, all'interno del set. L'immersività è difficile da raccontare se non evidenziando come sia ben superiore a quanto provato prima in altri ambienti di realtà virtuale.

Nella seconda, orientata al mondo professionale, il cuore è la simulazione di un'automobile Pagani: è possibile entrare nel veicolo ammirandone i dettagli interni, con una cura nella riproduzione dei particolari che sfrutta al meglio la superiore risoluzione di StarVR oltre alla maggiore sensazione di immersione nella scena resa accessibile dal field of view incrementato.

E' evidente come la diffusione delle soluzioni VR in ambiente consumer non sia, quantomeno al momento attuale, quella inizialmente ipotizzata: gli appassionati di gaming hanno solo in ridotta misura optato per questi dispositivi e riteniamo che questo sia avvenuto sia per la mancanza di software imperdibili in VR, sia per i limiti hardware della prima generazione di visori HTC e Oculus. Lo scenario è destinato a cambiare con l'evoluzione tecnologica, grazie proprio alla disponibilità di soluzioni come StarVR che permettono di aumentare sensibilmente la qualità dell'esperienza e la sua immersività.

Ma siamo solo all'inizio: l'evoluzione tecnologica dei visori, nonché quella delle GPU che a questi visori devono inviare le scene di realtà virtuale elaborate in tempo reale, porterà sia a field of view allargati con tutte le tipologie di visori sia a risoluzioni molto più elevate di quelle attuali. Per ottenere un'esperienza di vero fotorealismo all'interno di un mondo in realtà virtuale sarà necessario arrivare a risoluzioni sino a 16k per ogni occhio, con una frequenza di refresh che arrivi sino a 240 Hz. Ci vorrà ancora molto tempo prima che questo diventi realtà, ma l'evoluzione delle soluzioni di realtà virtuale deve andare in questa direzione per fare in modo chei visori VR possano diventare un'alternativa qualitativamente comparabile ai più belli e ampi schermi con risoluzione 4K o superiore.

Più che nel mondo dell'intrattenimento i visori VR guadagneranno spazio nell'ambito business, quali strumenti che permettano di avere accesso ad ambienti complessi e non facilmente gestibili per questo in forma tradizionale. Il mercato, e questo è stato ben evidenziato al GTC Europe dalle varie aziende partner di NVIDIA che operano nel settore della realtà virtuale, è sempre più pronto per l'utilizzo di questi dispositivi in forme che creino opportunità di business differenti e siano sempre meno legate al mondo videoludico dal quale tutto è nato.