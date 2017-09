Su TomTop ben 3 schede grafiche Colorful NVIDIA GeForce con sconti fino a 110

Sul portale di vendite online, TomTop, ecco arrivare tre offerte decisamente interessanti per quanto concerne le schede grafiche NVIDIA GeForce della Colorful. Interessanti non solo per le specifiche tecniche ma anche e soprattutto per quanto riguarda il prezzo a cui vengono scontate e dunque vendute. Parliamo delle GeForce GTX iGame 1050Ti ad un prezzo scontato di 159.59€ con il codice promozionale LCX1050 ma anche della GeForce GTX iGame 1060 U-6GD5 ad un prezzo di 285.59€ grazie al coupon LCX1060 ed infine anche la GeForce GTX iGame 1070 U-8GD5 che viene scontata ad un prezzo di 377.99€ grazie all'inserimento del coupon LCX1070.

Partiamo innanzitutto da quella più economica ossia la GeForce GTX iGame 1050Ti offre prestazioni e potenza senza dubbio importanti grazie alla costruzione FinFET a 14nm e grazie anche al supporto DirectX 12 che permetterà prestazioni ancora migliori ma soprattutto più regolari e con pochi consumi. Le specifiche parlano di una memoria standard di 4GB GDDR5X con larghezza di interfaccia di memoria pari a 128-bit che adotta una nuova struttura con maggiore memoria e migliori prestazioni rispetto ai DDR3 / DDR4. Presente anche PCI Express 3.0 che offre la più alta velocità di trasferimento dati quindi anche PCI Express X16 per la larghezza di banda del 4 GB/s e superiore a quella del AGP8X 2.1GB/s di larghezza di banda.

La scheda grafica Colorful GeForce NVIDIA GTX iGame 1050 Ti viene venduta ad un prezzo di 159.59€ grazie all'utilizzo del coupon promozionale LCX1050.

Per quanto riguarda invece la GeForce GTX iGame 1060 U-6GD5 parliamo di una scheda grafica NVIDIA che risulta decisamente più potente della precedente grazie alla presenza di 6GB sempre GDDR5 ma con larghezza di interfaccia pari a 192-bit. Per il resto le specifiche tecniche risultano praticamente simili all'altra con nuove strutture per le memorie ma anche PCI Express 3.0 che permetterà una velocità superiore di trasferimento dei dati.

Per la Colorful GeForce NVIDIA GTX iGame 1060 U-6GD5 il prezzo scontato è di 285.59€ grazie all'inserimento del coupon promozionale LCX1060.

Infine rimane la scheda grafica Colorful GeForce GTX iGame 1070 U-8GD5 che chiaramente prevede una maggiore potenza in assoluto rispetto alle altre schede presentate precedentemente. In questo caso la GPU vede la presenza di 8GB GDDR5 che chiaramente otterrà una larghezza di interfaccia di memoria pari a 256-bit. Per il resto le caratteristiche tecniche vedono la presenza come per le altre del supporto all'OpenGL per le librerie grafiche 3D ma anche la PCI Express 3.0 che garantirà velocità ancora maggiori per quanto concerne il trasferimento dei dati per i giochi più affamati di banda ed infine anche la tecnologia CUDA capace di sbloccare la potenza dei core del processore della GPU per accelerare in caso di operazioni impegnative.

La Colorful GeForce NVIDIA GTX iGame 1070 U-8GD5 viene scontata ad un prezzo di 377.99€ utilizzando chiaramente il coupon promozionale LCX1070.