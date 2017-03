Sono 4 le schede GeForce GTX 1080Ti proposte da EVGA

Anche EVGA prepara una completa gamma di schede video basate sulla nuova GPU NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, presentata la scorsa settimana dall'azienda americana nella declinazione Founders Edition. Accanto a quest'ultima scheda, offerta da EVGA al pari degli altri partner di NVIDIA e caratterizzata dalle specifiche tecniche reference di NVIDIA, non mancheranno declinazioni custom.

La scheda GeForce GTX 1080Ti SC Black Edition Gaming utilizza un sistema di raffreddamento a doppia ventola abbinato ad un voluminoso dissipatore di calore che ricopre tutto il PCB. Al momento attuale EVGA non ha ancora definito le frequenze di clock di questa scheda ma tendiamo a ritenere che saranno leggermente superiori a quelle della proposta Founders Edition.

La scheda GeForce GTX 1080Ti SC2 Gaming utilizza lo stesso sistema di raffreddamento della precedente scheda, integrando però la circuiteria di monitoraggio delle temperature dei componenti indicata con il nome di iCX, recentemente presentata da EVGA e che permette di tenere meglio sotto controllo lo stato di funzionamento dei vari componenti.

L'ultima declinazione di scheda è il modello GeForce GTX 1080Ti FTW3, soluzione che vede un sistema di raffreddamento leggermente differente basato su 3 ventole e che mantiene il sistema di monitoraggio iCX per valutare il comportamento delle differenti zone termiche della scheda. Anche per questa scheda EVGA non ha ancora reso disponibili le frequenze di clock finali, in quanto sono in fase di finalizzazione al momento attuale.