Si vendono sempre più schede video, grazie al cryptomining

E' la domanda di sistemi dedicati al mining delle criptovalute la principale responsabile del boost di vendite di schede video registrato nel corso del secondo trimestre 2017, stando ai dati raccolti da Jon Peddie. Le vendite totali di GPU sono aumentate del 7,2% rispetto al trimestre precedente: AMD ha registrato un +8%, NVIDIA un +10% mentre per Intel l'aumento è stato del 6%.

Nel corso del secondo trimestre 2017 le vendite di GPU discrete hanno registrato un incremento del 31% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno: si tratta di un risultato non allineato a quella che è la periodicità storica delle vendite di GPU discrete in questo periodo dell'anno, nel quale tipicamente le vendite sono in calo stagionale per poi riprendere nel corso del terzo trimestre.

A spingere la domanda di schede video discrete troviamo proprio le criptovalute, con Ethereum in testa che beneficia della disponibilità di GPU di ultima generazione con una preferenza per quelle AMD in grado di meglio bilanciare prestazioni e costi.

Questa forte domanda di mercato premia sicuramente le aziende e meno i consumatori non interessati al mining: i prezzi retail delle schede sono tendenzialmente in aumento e questo si accompagna ad una disponibilità di schede in volumi che sono non adeguati a far fronte alla domanda dei miners.

Non è ipotizzabile che questo fenomeno possa in qualche modo diminuire nel corso dei prossimi mesi, così come avvenuto in passato con la domanda di schede video utilizzate per minare Bitcoin. La particolare architettura di questi ultimi ha portato alla preazione di chip ASIC custom in grado di elaborare più velocemente ed efficientemente rispetto alle GPU, portando i miners ad abbandonarle. Con Ethereum non si prevede questo in quanto il codice è fortemente dipendente dalla memoria: in questo modo un chip ASIC non può arrivare a ottenere la potenza di elaborazione accessibile con le GPU più recenti e questo in modo pressoché automatico non farà che sostenere la domanda di GPU top di gamma per le esigenze dei miners.