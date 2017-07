Schede video NVIDIA GeForce: dalla GTX 1050 alla GTX 1080 Ti a partire da 139,99 Euro su ePRICE

Dalla GeForce GTX 1050 alla GeForce GTX 1080 Ti, la line-up di schede video NVIDIA è disponibile sul portale di e-commerce ePRICE a prezzi che vanno da 139,99 Euro fino a sfiorare i 1000 Euro per soluzioni che possono soddisfare appieno le esigenze di diversi tipi di gamer, dal casual fino al più incallito. Nel portale troviamo i brand OEM più popolari nel panorama delle schede video, fra cui Zotac, PNY, Gigabyte, ASUS, Palit ed MSI, con soluzioni che utilizzano un design proprietario per il dissipatore. Clicca qui per vedere la selezione di schede video NVIDIA su ePRICE.

Per visionare la line-up di schede video NVIDIA GeForce GTX Serie 10 su ePRICE >>CLICCA QUI<<

Tutte le schede video proposte nella pagina fanno parte della famiglia GeForce GTX 10, successore della famiglia 900 e ultima fra le proposte del famoso produttore di Santa Clara leader del mercato. Fa affidamento alla microarchitettura Pascal, che è stata presentata nel maggio 2016 e rappresenta ancora oggi la soluzione proprietaria più efficiente e performante per il gaming su PC. Pascal sfrutta un processo produttivo FinFET da 16-nm di TSMC, o FinFET da 14-nm per i modelli con chip GP107. Tutte le soluzioni permettono di giocare dignitosamente ma, è ovvio, con più o meno compromessi.

Le schede video con NVIDIA GeForce GTX 1050 sono pensate per il gaming di medio-basso livello, magari abbinate a monitor Full HD, o con risoluzioni inferiori, per utenti che non pretendono i 60 fotogrammi al secondo fissi in ogni circostanza e che sono disposti a ridurre le impostazioni grafiche. Salendo di livello abbiamo le GeForce GTX 1050 Ti con un livello doppio di RAM e prestazioni leggermente più elevate. I vari produttori offrono, per tutte le GPU, versioni con overclock più o meno spinti in modo da guadagnare qualche punto percentuale nelle prestazioni.

Un overclock non può comunque fare miracoli, e per chi vuole giocare in Full HD con il minor numero di compromessi deve puntare almeno ad una GTX 1060, che usa la GPU GP106. Sono certamente di un altro livello i modelli con GPU GeForce GTX 1070 e GTX 1080, che adottano i chip GP104 e sono capaci di offrire buone performance anche alle risoluzioni 2K e 4K. Infine, nella line-up di ePRICE troviamo anche il modello GeForce GTX 1080 Ti, con chip GP102 e attualmente la soluzione NVIDIA dalle prestazioni migliori sul mercato, se escludiamo le costosissime Titan.

Per avere un'idea delle prestazioni di ogni modello vi invitiamo a leggere le nostre recensioni, qui sul sito di Hardware Upgrade. Clicca qui se intendi dare un'occhiata alla line-up di GPU NVIDIA su ePRICE.