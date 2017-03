Schede Asus GTX 1080 e GTX 1060 con le nuove memorie overcloccate

Al debutto delle schede video GeForce GTX 1080Ti Founders Edition, delle quali troviate la nostra analisi online a questo indirizzo, NVIDIA aveva anche annunciato la disponibilità da parte dei propri partner produttori di schede video di nuove versioni di schede GeForce GTX 1080 e GeForce GTX 1060 dotate di nuove memorie video più veloci.

Nello specifico l'azienda aveva indicato memorie GDDR5X da 11 GT/s per le schede GeForce GTX 1080, le stesse adottate nelle schede GeForce GTX 1080Ti. Per le proposte GeForce GTX 1060 da 6 GB la novità è rappresentata dalle memorie GDDR5 da 9 GT/s, contro un valore di 8 GT/s adottato in precedenza.

Asus è tra i primi produttori ad annunciare nuove schede di questo tipo, con le proposte GTX1080-O8G-11GBPS e GTX1060-O6G-9GBPS. La prima scheda appartiene alla famiglia ROG Strix ed è basata su sistema di raffreddamento a tripla ventola di dimensioni a dir poco abbondanti. Per la seconda scheda, con GPU GeForce GTX 1060, troviamo una soluzione di raffreddamento custom a doppia ventola con varie heatpipes poste a contatto diretto con la GPU.

Asus non ha fornito al momento attuale ulteriori dettagli tecnici su queste proposte, che dovrebbero debuttare in commercio nel corso del mese di aprile. L'incremento nella frequenza di clock della memoria video dovrebbe permettere di ottenere un lieve incremento delle prestazioni velocistiche, a parità di clock della GPU, rispetto alle schede precedenti ma nel complesso non tale da cambiare radicalmente il quadro prestazionale complessivo.