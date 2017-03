Scheda video Zotac GeForce GTX 1070 AMP! EE con ben 50 Euro di sconto su Amazon

Ottima offerta quella odierna di Amazon sul modello di scheda video Zotac GeForce GTX 1070 8GB AMP! Extreme Edition. Si tratta di una delle GeForce GTX 1070 più valide fra quelle in commercio, abbinando elevati valori di overclock ad un mostruoso e silenzioso dissipatore a tripla ventola. Ad un prezzo del genere, 443,69 Euro, sarebbe davvero un peccato perderla se siete interessati ad un cambio di GPU: è un prezzo molto simile a quello praticato dai negozianti più furbi del web, ma in questo caso la scheda viene corredata dall'impareggiabile assistenza Amazon e da un servizio di garanzia che non ha eguali sul web. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna anche in 1 giorno.

Oltre alla scheda video NVIDIA vi proponiamo anche una scheda madre ASUS Maximus VIII Hero orientata al pubblico di gamer con alcune feature apposite, come l'ottimizzazione 5-Way per le prestazioni di gioco e l'overclock della CPU, l'audio SupremeFX 2015 con Sonic Studio, tecnologie di networking per il gioco e alcuni accessori offerti in dotazione specifici. La scheda madre si può acquistare nelle prossime ore al prezzo di 191,50 Euro (le due offerte scadono alle 13), rispetto ai 225,35 praticati normalmente dal portale di e-commerce.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!