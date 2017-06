Scheda video ASUS GeForce GTX 1060 Strix OC da 6 GB a 299,99 Euro su ePRICE

In un computer da gioco la componente essenziale Ŕ la scheda video. CPU, RAM, unitÓ di storage sono tutte molto importanti per ottenere una buona esperienza con i videogiochi, tuttavia Ŕ la scheda video a compiere la maggior parte del lavoro dal punto di vista dei calcoli grafici e fisici. Un PC Gaming deve essere bilanciato sul piano hardware, ma chi lo assembla deve prestare particolare attenzione proprio alla GPU. Un'ottima soluzione per chi gioca in Full HD Ŕ la ASUS GeForce GTX 1060 Strix OC da 6GB, in queste ore in offerta su EPRICE. Puoi comprarla cliccando qui.

Le schede video GeForce GTX 1060 utilizzano la GPU GP106 basata su architettura Pascal con 1.280 CUDA core. La versione proposta in offerta dal portale di e-commerce ha un overclock di serie che spinge il Base Clock della GPU a 1645 MHz e il Boost Clock a 1847 MHz. In relazione le GTX 1060 standard si fermano a 1.506 MHz per il Base Clock e a 1.708 MHz per il Boost Clock. La ASUS GeForce GTX 1060 OC Strix utilizza inoltre un sistema di dissipazione custom a tre ventole per mantenere contenuta la rumorosit.

Le tre ventole integrate sono brevettate con il nome di Wing-Blade e garantiscono una buona portata d'aria pur rimanendo in ogni circostanza silenziose. Non manca la retroilluminazione RGB, che nel caso di Aura viene contraddistinta dalla tecnologia Aura che pu˛ essere personalizzata dall'utente o sincronizzata con altri componenti compatibili presenti sul sistema. L'utente pu˛ gestire ogni parametro della scheda video attraverso i software proposti in dotazione, fra cui GPU Tweak II e XSplit Gamecaster per lo stream in diretta dei gameplay.

ASUS GeForce GTX 1060 Strix OC Ŕ un'ottima scheda video per chi vuole giocare senza troppi compromessi e senza spendere un patrimonio. Pu˛ eseguire i giochi di ultima generazione senza venire a troppi compromessi in termini qualitativi e supporta anche la realtÓ virtuale attraverso le due porte HDMI compatibili. La scheda offre inoltre la possibilitÓ di collegare eventuali monitor esterni via la porta DVI-D e le due porte DisplayPort 1.4. Pu˛ essere installata su qualsiasi case che riesce ad accogliere schede dalla lunghezza di 29,8 cm.

