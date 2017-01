Scendono i prezzi di AMD Radeon Pro Duo: si avvicina il debutto di Vega?

Nell'attuale gamma di schede video AMD la scheda più veloce per utenti appassionati di videogiochi è al momento la scheda Radeon Pro Duo, proposta a singola scheda che è dotata di due GPU della famiglia Fijiche operano in parallelo grazie a tecnologia AMD CrossFire.

Questa scheda è stata introdotta da AMD sul mercato nel corso del 2016, indirizzata specificamente ai professionisti che sono alla ricerca di una soluzione potente per sviluppare applicazioni legate alla realtà virtuale. Il target di questo prodotto non è stato quindi quello dei videogiocatori appassionati, in questo del resto frenati dal costo d'acquisto ufficiale pari a ben 1.499 dollari tasse escluse.

Come sempre accade all'approssimarsi del lancio di una nuova scheda video AMD sta rivedendo, assieme ai propri partner, i listini di queste soluzioni. Al momento attuale, sempre in nord America, questa scheda viene proposta ad un prezzo di 799 dollari tasse escluse con una consistente riduzione rispetto al listino ufficiale. Al momento attuale i listini italiani sono fermi su quanto praticato negli scorsi mesi.

A giustificare questa mossa commerciale la volontà di non avere più questi prodotti a magazzino, preparandosi in questo modo al debutto delle prime schede video di nuova generazione basate su architettura Vega.

Resta da capire, ma lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi, se l'uscita di scena delle schede Radeon Pro Duo presuppone il lancio di una proposta Radeon Pro basata su architettura Vega destinata agli sviluppatori VR oppure se, più semplicemente, AMD stia preparando il terreno per il lancio di una o più schede con GPU Vega che siano indirizzate ai videogiocatori in generale. Di certo riteniamo che ci vorranno ancora alcune settimane prima