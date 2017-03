Saranno a 12 nanometri le GPU NVIDIA Volta; tra qualche mese le prime info?

E' il sito Digitimes, con questa notizia, a indicare un possibile e molto interessante dettaglio tecnico legato alla prossima generazione di GPU che NVIDIA renderà disponibili in commercio. Parliamo delle soluzioni note con il nome in codice di Volta, che secondo la fonte saranno costruite utilizzando tecnologia produttiva a 12 nanometri.

Sarà la taiwanese TSMC responsabile della produzione delle nuove GPU Volta basate su questo processo produttivo: si tratta di una importante evoluzione rispetto al processo a 16 nanometri di tipo FFC che TSMC utilizza al momento e che è stato inizialmente proposto dall'azienda ai propri partner a partire dalla primavera 2015.

Un processo produttivo più sofisticato permette di integrare all'interno del chip un maggior numero di transistor, ottenendo a parità di superficie del chip una superiore complessità. Questo ha una relazione diretta anche con la potenza di elaborazione offerta, con l'altra ripercussione della tecnologia produttiva più sofisticata data dalla frequenza di clock che può essere incrementata.

Non conosciamo al momento le specifiche tecniche delle soluzioni NVIDIA Volta, fatta eccezione per un particolare tecnico: queste GPU adotteranno memoria video di tipo stacked, quindi basata su tecnologia HBM2 che NVIDIA già abbina alla GPU GP100 che rappresenta nella gamma Pascal la proposta di vertice.

E' ipotizzabile che NVIDIA possa utilizzare la cornice della propria GPU Technology Conference, in programma a Maggio 2017 a San Jose, per poter fornire nuove informazioni più specifiche sulle soluzioni della famiglia Volta. Pare probabile, considerando la storia recente degli annunci di NVIDIA, che l'azienda americana possa utilizzare le GPU Volta inizialmente solo per le soluzioni della famiglia Tesla dedicate al calcolo parallelo nei datacenter.