Radeon Vega Frontier Edition: i primi prezzi online partono da 1.200 dollari

La prima scheda video AMD basata su GPU della famiglia Vega che debutterà sul mercato è il modello Radeon Vega Frontier Edition, annunciata da AMD alla metà del mese di maggio in occasione del proprio Financial Analyst Day.

Sono emerse online, nella giornata di ieri, alcune pagine presso il rivenditore nord americano SabrePC che indicano un listino per le due versioni di scheda basate rispettivamente su sistema di raffreddamento a liquido e sistema ad aria tradizionale. Per la seconda si parla di un listino di 1.199 dollari, tasse escluse, cifra che passa a 1.799 dollari per la prima con sistema di raffreddamento a liquido.

Manca ovviamente una conferma ufficiale da parte di AMD di quelli che saranno i prezzi effettivi delle schede Radeon Vega Frontier Edition. Quando emergono prezzi di prodotti che non sono ancora stati ufficialmente messi in vendita quello che si verifica al debutto ufficiale è constatare prezzi effettivi che sono in genere leggermente inferiori rispetto a quelli indicati inizialmente.

Le schede Radeon Vega Frontiers Edition sono specificamente indirizzate al pubblico dei professionisti più che a quello dei videogiocatori; saranno le schede Radeon RX Vega i modelli per i gamers, attese al debutto alla fine del mese di luglio così come annunciato dalla stessa AMD al Computex di Taipei. Questi modelli, alla luce di quanto anticipato dalla stessa azienda, verranno posizionati a livelli di prezzo più contenuto così da meglio confrontarsi con le soluzioni concorrenti di NVIDIA della famiglia GeForce GTX.