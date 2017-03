Radeon RX Vega sarà il brand delle schede AMD di prossima generazione

In concomitanza con il GDC di San Francisco anche AMD annuncia alcune novità legate alle proprie proposte hardware di prossima generazione, all'interno del proprio evento Capsaicin & Cream. Ci riferiamo ovviamente alle schede video della famiglia Vega, attese in commercio nel corso del secondo trimestre dell'anno.

La prima riguarda il brand che verrà adottato per le schede di prossima generazione, che adotteranno ufficialmente proprio il nome Vega presumibilmente seguendo in questo un approccio speculare a quanto fatto con le schede Fury di precedente generazione. Queste schede verranno quindi indicate con il nome di Radeon RX Vega, seguito presumibilmente da una indicazione numerica a identificarne la specifica versione.

Sino ad oggi AMD ha sempre utilizzato il nome Vega per indicare l'architettura di nuova generazione adottata per queste schede video di prossimo debutto sul mercato, senza mai specificare che questo farà anche parte del nome commerciale. Ora è confermato che Vega non sarà solo un nome in codice per queste GPU, così da immediatamente identificarne l'architettura.

Nel corso dell'evento AMD ha mostrato i benefici del proprio High-Bandwidth Cache Controller integrato nelle GPU della famiglia Vega. Il test specifico mostrato ha indicato come in Deus Ex questa tecnologia hardware abbia permesso di ottenere un incremento del 50% nei frames al secondo medi e un raddoppio del dato di FPS minimo. Il test è stato eseguito con una configurazione di scheda limite, con 2 soli Gbytes di memoria onboard, per mostrare come l'High-Bandwidth Cache Controller permeta di ottenere netti incrementi nelle prestazioni velocistiche quando il quantitativo di memoria video onboard è limitato.

AMD ha inoltre annunciato di aver concluso un primo importante accordo commerciale per la fornitura di schede video basate su architettura Vega per un progetto di calcolo remoto. Nello specifico ci riferiamo all'accordo con LiquidSky, un game service provider che è al momento attuale impegnato nella costruzione e nel beta testing di un sistema di streaming via web di giochi. Le GPU della famiglia Vega verranno utilizzate all'interno dell'infrastruttura di LiquidSky per fornire il proprio servizio.

Nessun annuncio specifico, quantomeno al momento attuale, da parte di AMD legato alle versioni di scheda Vega o alla data precisa di debutto commerciale. Del resto questa settimana vedrà l'azienda americana impegnata nel debutto delle prime GPU della famiglia Ryzen, attese in vendita dalla giornata di domani. Sarà presumibilmente una volta completato il debutto delle nuove CPU che AMD si dedicherà completamente alla fase di lancio delle prime schede video Vega di nuova generazione.

Per ulteriori informazioni sull'architettura Vega di AMD rimandiamo a questo articolo, contenente le informazioni rese sino ad ora disponibili dall'azienda in modo ufficiale.