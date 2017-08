Radeon RX Vega 64: disponibilità ridotta e prezzi alti al debutto

E' trascorsa una settimana dal lancio ufficiale delle prime schede video AMD Radeon RX Vega 64, ma ben pochi utenti hanno potuto acquistare una di queste proposte. La disponibilità iniziale di schede è stata infatti estremamente limitata, con modelli che sono stati proposti sul mercato a listini superiori a quelli suggeriti da AMD.

Ricordiamo come l'azienda possa indicare un listino di riferimento suggerito per il canale retail, ma non imporre il proprio prezzo. In genere partner e rivenditori restano allineati a questo prezzo, con solo marginali differenze dovuti a specifiche politiche commerciali. Di fatto nei primi giorni di commercializzazione le schede Radeon RX Vega 64 hanno visto prezzi superiori rispetto a quanto atteso e comunicato come riferimento, principalmente a motivo della domanda superiore alle previsioni e a una disponibilità di volumi contenuta.

Di seguito quanto ufficialmente dichiarato da AMD nei giorni scorsi a riguardo:

Radeon RX Vega64 demand continues to exceed expectations. AMD is working closely with its partners to address this demand. Our initial launch quantities included standalone Radeon RX Vega64 at SEP of $499, Radeon RX Vega64 Black Packs at SEP of $599, and Radeon RX Vega64 Aqua Packs at SEP of $699. We are working with our partners to restock all SKUs of Radeon RX Vega64 including the standalone cards and Gamer Packs over the next few weeks, and you should expect quantities of Vega to start arriving in the coming days.