Radeon RX Vega 56 in vendita, ma le schede scarseggiano

AMD ha ufficialmente avviato nella giornata di ieri le vendite delle schede Radeon RX Vega 56, secondo modello per videogiocatori della famiglia Radeon RX Vega che si affianca alla scheda 64. Le indicazioni numeriche si riferiscono al numero di compute units attivate nelle schede: 64 per la scheda top di gamma, con un numero di stream processors pari a 4.096, mentre sono 56 con 3.584 stream processors nella scheda minore della gamma.

Il prezzo suggerito da AMD per la scheda Radeon RX Vega 56 è di 399 dollari, cifra che aumenta di 100 dollari quando venduta in abbinamento con il Radeon Pack. Le poche schede che sono state rese disponibili in commercio nella giornata di ieri sono andate immediatamente esaurite: di fatto anche con questo prodotto si ripete la stessa dinamica vista con la sorella maggiore Radeon RX Vega 64, con una disponibilità estremamente limitata.

Tra le due schede, alla luce dei risultati pubblicati nel nostro articolo, è proprio la proposta Radeon RX Vega 56 quella che ci è parsa essere più interessante. Con un costo inferiore di 100 dollari, ai listini ufficiali consigliati da AMD, questo prodotto offre prestazioni velocistiche che sono alla pari con una scheda basata su GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 mantenendo un livello di consumo inferiore alla soluzione Radeon RX Vega 64.

Resta ora da vedere quando AMD riuscirà a rendere disponibile un quantitativo adeguato di schede Radeon RX Vega per far fronte alla domanda di mercato: con entrambi i modelli 64 e 56 la richiesta iniziale da parte dei consumatori ha portato alla vendita di tutte le schede disponibili nei primi minuti di apertura delle vendite. Ci si attende un ritorno alla normalità a partire dal mese di ottobre, con un volume di schede adeguato a far fronte alla domanda.