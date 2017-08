Radeon RX Vega 56 in arrivo a settembre, con le schede custom

A partire dal prossimo 14 agosto sarà possibile acquistare le prime schede video AMD della famiglia Radeon RX Vega:AMD ha ufficialmente confermato la notizia nei giorni scorsi, divulgando le specifiche tecniche delle 3 versioni di scheda basate su GPU Vega destinate al pubblico dei videogiocatori.

Saranno però solo i due modelli Radeon RX Vega 64, rispettivamente con raffreddamento ad aria e a liquido, a poter essere acquistate a partire da questa data. Per la scheda Radeon RX Vega 56 bisognerà invece attendere ancora il mese di settembre: AMD ha infatti scelto di dare priorità alle soluzioni top di gamma e di spostare più in avanti il debutto della scheda più economica della famiglia. Le specifiche tecniche di questi prodotti sono riassunte nella tabella seguente.

CPU Radeon RX Vega 64

Liquid Cooled Edition Radeon RX Vega 64 Radeon RX Vega 56 Next Gen Compute Unit 64 64 56 Stream processors 4.096 4.096 3.584 Base clock GPU 1.406MHz 1.247MHz 1.156MHz Boost clock GPU 1.677MHz 1.546MHz 1.471MHz Memory Bandwidth 484GB/s 484GB/s 410GB/s Peak SP Performance 13,7TFLOPS 12,66TFLOPS 10,5TFLOPS Peak HP Performance 27,5TFLOPS 25,3TFLOPS 21TFLOPS High Bandwidth Cache 8GB 8GB 8GB Board Power 345W 295W 210W TGP 265W 220W 165W Alimentazione 2x8pin 2x8pin 8pin+6pin

La scheda Radeon RX Vega 56 è basata su una versione leggermente depotenziata della GPU Vega, dotata di 3.584 stream processors contro i 4.096 delle schede Radeon RX Vega 64. Cambiano anche le frequenze di clock di GPU e memoria, mentre il quantitativo di quest'ultima rimane sempre pari a 8 Gbytes. Grazie a queste modifiche la scheda Radeon RX Vega 56 vanta consumi più contenuti, testimoniati anche dalla scelta di integrare un connettore di alimentazione a 8 pin accanto ad uno a 6 pin contro i due a 8 pin delle schede Radeon RX Vega 64.

Il debutto sul mercato di Radeon RX Vega 56 dovrebbe avvenire in concomitanza con la disponibilità delle prime schede video Radeon RX Vega 64 basate su design custom dei vari produttori AIB partner di AMD, e non sul reference design sviluppato dall'azienda americana. Alcune versioni di queste schede dovrebbero venir sviluppate con overclock di serie, grazie all'utilizzo di sistemi di raffreddamento più voluminosi ed efficienti di quello reference sviluppato da AMD.

Le schede Radeon RX Vega 64 vengono proposte ad un listino di 499 dollari per la versione raffreddata ad aria, che salgono a 599 dollari qualora si opti per l'abbinamento con un Radeon Pack (maggiori dettagli a questo indirizzo). Per la scheda Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition il costo è di 699 dollari solo in abbinamento a Radeon Pack, mentre per la scheda Radeon RX Vega 56 il prezzo è di 399 dollari per la sola scheda e di 499 dollari per il bundle con Radeon Pack.