Radeon RX 500 e Vega: alcuni dettagli sulle schede AMD di prossimo debutto

Il mercato delle schede video continua a catturare l'attenzione degli utenti più appassionati; dopo il debutto delle schede NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, delle quali trovate la nostra analisi online a questo indirizzo, è giunto il momento di volgere l'attenzione verso AMD che nel corso del secondo trimestre dell'anno annuncerà varie novità legate alle proprie schede video per sistemi desktop.

Partiamo dalle proposte Radeon RX 500, con i modelli Radeon RX 580 e Radeon RX 570 che sono attesi al debutto nel corso della prima metà del mese di Aprile secondo le indiscrezioni pubblicate dal sito Wccftech a questo indirizzo. Per entrambe parliamo di soluzioni che derivano dalle schede Radeon RX 480 e Radeon RX 470, utilizzando la stessa GPU Polaris 10 con frequenze di clock leggermente incrementate così da fornire superiori prestazioni velocistiche complessive. E' possibile che il tempo trascorso dal debutto delle schede Radeon RX 480 e RX 470 abbia permesso ad AMD di affinare il processo produttivo così da ottenere un positivo impatto sui consumi complessivi delle schede.



engineering sample di scheda video AMD Vega

AMD dovrebbe con queste schede intervenire anche sul prezzo, in riduzione rispetto alle corrispondenti proposte della famiglia Radeon RX 400. Si parla di 199 dollari per la scheda Radeon RX 580 con 8 Gbytes di memoria video, con un dato di 149 dollari sempre tasse escluse per la scheda Radeon RX 570 dotata di 8 Gbytes di memoria video. Non mancherà anche una scheda basata su GPU Polaris 11: in questo caso la soluzione Radeon RX 560 adotterà una versione di GPU con tutti i 1.024 stream processors integrati contro gli 896 di cui è dotata la scheda Radeon RX 460. Per questa proposta ci si attende un listino ufficiale pari a meno di 100 dollari, tasse escluse, nel mercato nord americano.

Le schede Radeon RX 500 saranno posizionate nel segmento entry level e di fascia medio bassa del mercato, lasciando spazio verso l'alto alle proposte della famiglia Vega rivolte ai videogiocatori più appassionati. Di queste soluzioni non conosciamo ancora le specifiche tecniche dettagliate, anche perché il lancio ufficiale è previsto nel corso del secondo trimestre ma presumibilmente tra i mesi di maggio e giugno.



Le più recenti informazioni apparse online, grazie a un data entry nel database del benchmark SiSoft Sandra, ha evidenziato un engineering sample di scheda Vega dotato di 4.096 stream processors divisi in 64 Compute Units abbinati a 8 Gbytes di memoria HBM2, High Bandwidth Memory di seconda generazione. Questa memoria, così configurata, è ottenuta abbinando due stack di memoria HBM2 da 4 Gbytes di capacità ciascuno, per un bus da 2.048bit di ampiezza complessiva.