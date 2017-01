Radeon ProRender, nuovo motore di rendering per gli usi professionali

AMD ha annunciato la disponibilità di Radeon ProRender per Blender, ovvero una nuova versione del suo motore di rendering accurato sul piano fisico e GPU-based. Non c'è ancora una data di rilascio per il nuovo plug-in, il quale è però menzionato nel post in cui si annuncia il rilascio ufficiale della versione Maya del software.

Radeon ProRender è un render engine gratuito, dotato di GPU rendering unbiased, studiato per permettere ai professionisti di realizzare immagini impattanti e fotorealistiche. È basato su OpenCL e ottimizzato per quelle GPU prive di CUDA core. Inizialmente il plug-in per Blender sarà disponibile solo per Windows, ma successivamente arriverà sulle altre piattaforme in cui ProRender è utilizzabile, ovvero Linux e OS X.

Il tool AMD verrà integrato all'interno del viewport di Blender e sarà accompagnato da una libreria di materiali dedicata. Corrisponde perfettamente alla filosofia di Blender perché anch'esso è open-source e interamente basato su standard aperti.

D'altra parte Blender può già vantare un path tracer unbiased GPU-based conosciuto come Cycles. Anch'esso supporta OpenCL come si può leggere nella documentazione online. Resta, quindi, da verificare se ProRender possa superare Cycles nelle prestazioni.

Tornando a Radeon ProRender, altri plug-in sono attualmente disponibili per i software 3ds Max, Maya e SolidWorks (quest'ultimo in beta), mentre la tecnologia è incorporata nativamente in Rhino 6 e in Cinema 4D. Radeon ProRender prende il posto della precedente tecnologia AMD per usi professionali FireRender: il cambio di nome si spiega con un altro cambio di nome, quello delle schede video professionali FirePro, che sono diventate Radeon Pro. Le soluzioni software ad essa connesse seguiranno così la nuova filosofia, con l'obiettivo finale di svecchiare il marchio e di continuare la rincorsa rispetto alle soluzioni rivali, maggiormente premiate dal mercato, NVIDIA Quadro.

Si può provare la beta di Radeon ProRender scaricandola gratuitamente da GitHub, mentre altri dettagli sulla tecnologia si trovano qui.