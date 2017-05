Poche schede disponibili al debutto per le soluzioni AMD Vega

Debutto che si avvicina per le schede video AMD della famiglia Vega, proposte di nuova generazione che verranno posizionate nel segmento di fascia più alta del mercato. Non mancano pertanto anche in questi giorni nuove indiscrezioni che aiutano a meglio comprendere la portata di questo lancio di prodotto.

La prima è del sito TweakTown, che riporta come ci si attenda un numero di schede a disposizione del mercato molto contenuto per i primi mesi di commercializzazione di questi prodotti. La fonte riporta un numero inferiore a 20.000 schede, dato che può sembrare essere molto contenuto alla luce del posizionamento di mercato di questo prodotto.



prototipo di scheda video AMD Vega

In effetti una cifra di questo tipo è limitata, e potrebbe rapidamente portare a un backlog negli ordini importante e difficile da gestire per AMD e per i partner. Analizzando la costruzione tecnica di queste schede appare però evidente come l'utilizzo di memoria HBM2, High Bandwidth Memory, possa essere la causa della ridotta produzione in volumi. Non sappiamo se tale volume produttivo possa essere in qualche misura anche limitato da rese produttive della componente GPU, ma tendiamo a ritenere che sia proprio la memoria HBM2 a limitare la capacità di offerta di AMD quantomeno nella fase iniziale di lancio del prodotto.

Una seconda indiscrezione sulle schede video AMD della famiglia Vega riguarda la data di annuncio ufficiale, che non è stata ancora indicata da AMD. Pare possibile che l'azienda americana possa permettere ai propri partner produttivi di mostrare sample di soluzioni Vega in occasione del Computex 2017 di Taipei. Se questo avverrà a porte chiuse o direttamente nei padiglioni della fiera è ancora presto per dirlo: probabile possa essere la prima, senza ulteriori indicazioni sulle specifiche tecniche finali dei prodotti, ma lo sapremo solo tra alcune settimane. Il Computex 2017 di Taipei aprirà i battenti ufficialmente nella giornata di martedì 30 maggio.