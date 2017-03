Overclock spinto per la scheda Zotac GeForce GTX 1080Ti AMP! Extreme

Nelle scorse settimane, con questa notizia, abbiamo mostrato alcune caratteristiche tecniche delle schede video Zotac basate su GPU NVIDIA GeForce GTX 1080Ti. In quel momento l'azienda di Hong Kong non aveva ancora fornito indicazioni specifiche sulle frequenze di funzionamento della GPU montata su queste schede, dettagli che sono ora disponibili.

La prima scheda, modello GeForce GTX 1080Ti Blower, riprende il reference design quanto a costruzione del sistema di raffreddamento e vanta le stesse specifiche tecniche della scheda Founders Edition proposta da NVIDIA. Non cambiano quindi le frequenze di clock, e di conseguenza le prestazioni velocistiche, rispetto alla proposta reference di NVIDIA.

Per la scheda Zotac GeForce GTX 1080Ti AMP! Editiontroviamo overclock di serie, con la GPU portata a 1.569 MHz per il base clock e 1.683 MHz per il dato di boost clock. Non cambia la frequenza di clock della memoria video, con un dato di 11 GT/s che è identico a quello delle specifiche NVIDIA per schede di questo tipo.

A chiudere la gamma delle soluzioni custom di Zotac troviamo la proposta GeForce GTX 1080Ti AMP! Extreme Edition, con una frequenza di clock base di 1.645 MHz e un boost clock di 1.759 MHz. Cambia anche la frequenza di funzionamento della memoria video, che sale sino a 11,2 GT/s con quindi un incremento complessivamente marginale. A titolo di riferimento ricordiamo come le schede GeForce GTX 080Ti abbiano frequenze di clock di specifica pari a 1.480 MHz per il base clock e 1.582 MHz per il boost clock, con la memoria GDDR5X in quantitativo di 11 Gbytes che si spinge sino a 11 GT/s.