NVIDIA Tesla V100: da fine anno anche su slot PCI Express

NVIDIA ha ufficialmente annunciato, in concomitanza con la International Supercomputing Conference (ISC), la nuova versione di scheda video Tesla destinata ad utilizzi in datacenter e basata su design via scheda PCI Express tradizionale al posto dell'interconnessione NVLINK sviluppata da NVIDIA.

Parliamo ovviamente della scheda Tesla V100, la prima basata su architettura Volta di nuova generazione e modello che è stato annunciato da NVIDIA in occasione della conferenza GTC nel corso del mese di maggio. In quella sede AMD aveva mostrato Tesla V100 in package SXM2, per l'installazione diretta sulla scheda madre di server compatibili, mentre l'annuncio dell'ISC riguarda la versione di scheda con connessione PCI Express 16x di tipo tradizionale.

Questa scelta tecnica facilita la vita a coloro che vogliono configurare sistemi basati su scheda Tesla V100, in quanto possono venir utilizzate pressoché tutte le diverse tipologie di schede madri in commercio richiedendo la sola presenza di uno slot PCI Express 16x. Tra le due declinazioni di scheda Tesla V100 cambiano leggermente alcune specifiche tecniche, così coem del resto era già avvenuto in precedenza con le due differenti versioni di scheda Tesla P100 basata su architettura Pascal di precedente generazione.

La scheda Tesla V100 su connessione SXM2 ha frequenza di boost clock della GPU che raggiunge i 1.455 MHz; per la scheda Tesla V100 su slot PCI Express tale dato si ferma a circa 1.370 MHz, con quindi una potenza di calcolo di picco leggermente inferiore pari a 28 TFLOPS con elaborazioni in half precision con tro i 30 TFLOPS della scheda SXM2. Nulla cambia per i restanti parametri, con 16 Gbytes di memoria video HBM2 con bus da 4.096bit di ampiezza e 5.120 CUDA cores integrati in ogni GPU.

La inferiore frequenza di clock della scheda Tesla V100 per slot PCI Express 16x giustifica un TDP più contenuto per questa scheda: passiamo dai 300 Watt de modello SXM2 ai 250 Watt di questa proposta. In entrambi i casi il raffreddamento è completamente passivo, in quanto il dissipatore di calore sfrutta l'aria spostata dalle ventole integrate all'interno del server nel quale la scheda viene ospitata.

Da segnalare come il chip NVIDIA V100, primo e più complesso della famiglia Volta di nuova generazione, è al momento attuale la GPU più grande che sia mai stata costruita. Basata su tecnologia produttiva a 12 nanometri, questa soluzione ha una superficie complessiva di ben 815 millimetri quadrati. La disponibilità di questa scheda è prevista solo per la fine dell'anno, al pari del resto della versione con collegamento SXM2 annunciata da NVIDIA nel corso del mese di maggio.