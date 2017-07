NVIDIA, nuovi driver Game Ready per Lawbreakers

Lawbreakers è il nuovo adrenalinico sparatutto multiplayer diretto da Cliff Bleszinski, colui che nel mondo dei videogiochi è conosciuto come l'autore di Gears of War. Si tratta del primo titolo a integrare la tecnologia proprietaria NVIDIA ShadowPlay Highlights. Questa funzionalità interna a ShadowPlay cattura automaticamente foto e video di gioco in concomitanza dei momenti più rappresentativi. Per scaricare i nuovi driver fate riferimento a questo indirizzo.

ShadowPlay Highlights è integrato all'interno del gioco stesso e questo dà modo di individuare i momenti iconici e di avviare la registrazione in maniera silente rispetto all'operato del giocatore. Quando la sessione di gioco è terminata, ShadowPlay Highlights presenta il proprio Highlight Reel, che il giocatore può visionare e decidere di condividere.

I nuovi driver Game Ready, disponibili da oggi, supporteranno, inoltre, l'upgrade ultra-graphics di EVE: Valkyrie, la versione Early Access di Fortnite, la release ufficiale di ARK: Survival Evolved e di Hellblade: Senua's Sacrifice. ARK: Survival Involved e Dark and Light, inoltre, adesso integrano NVIDIA Ansel, lo strumento per la cattura degli screenshot in maniera innovativa.

Con questa release, inoltre, c'è il supporto alla versione Early Access di Fortnite. Secondo il comunicato di NVIDIA, i driver ottimizzano il funzionamento di Fortnite, permettendo di giocare a 60fps, o più, con una serie di schede video della serie GeForce GTX 10.

Inoltre, fa sapere ancora NVIDIA, alcuni fortunati utilizzatori di GeForce Experience verranno estratti a sorte e riceveranno una copia di Mass Effect Andromeda. I vincitori saranno avvisati tramite notifica di GeForce Experience Martedì 1 Agosto.