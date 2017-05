NVIDIA e Netflix insieme per lo streaming a 4K su PC

I possessori di PC che vogliano sfruttare la riproduzione di flussi video proposti da Netflix a risoluzione 4K devono, a quest'oggi, necessariamente ricorrere all'utilizzo di una soluzione dotata di GPU Intel integrata in un processore della famiglia Kaby Lake.

Alla base di questo i requisiti di Netflix, che necessita del supporto HDCP 2.2 e del DRM Microsoft PlayReady 3.0 per poter permettere la riproduzione senza violazione dei DRM imposti da Netflix e dai fornitori dei contenuti. Intel è stata la prima azienda a implementare correttamente quanto richiesto da Netflix, ma al momento attuale questo è limitato alle sole CPU della famiglia Core basate su architettura Kaby Lake.

NVIDIA ha annunciato il supporto alla riproduzione di flussi video 4K via Netflix con un articolo pubblicato, a questo indirizzo, sul proprio sito di supporto tecnico. I prerequisiti sono diversi, a partire ovviamente dall'utilizzo di una scheda video basata su GPU Pascal e da uno schermo con supporto HDCP 2.2. Viene inoltre richiesto l'utilizzo di una specifica Insider Build di Windows 10, accanto ai driver GeForce 381.74.

Al momento attuale NVIDIA identifica il supporto ai video 4K di Netflix nella forma di preview, a motivo presumibilmente della richiesta di una specifica versione insider build di Windows 10. E' ipotizzabile che si possa arrivare ad uno status finale nel corso delle prossime settimane. Al momento attuale la funzione è compatibile con tutte le schede video NVIDIA basate su GPU della famiglia Pascal, a condizione che siano dotate di almeno 3 Gbytes di memoria video onboard.

La riproduzione non funziona, nell'implementazione attuale, con schede video collegate tra di loro via tecnologia SLI: è quindi necessario disabilitare questa tecnologia via driver prima di abilitare il supporto alla riproduzione 4K. Altra limitazione è legata al collegamento con altri monitor: se sono presenti due o più schermi attivi questi devono essere tutti dotati di supporto HDCP 2.2, pena il limitare lo streaming alla sola risoluzione massima di 1.920x1.080 pixel.