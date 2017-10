NVIDIA annuncia la nuova scheda GeForce GTX 1070Ti: vediamola in video

NVIDIA annuncia quest'oggi la propria nuova gamma di schede video della famiglia GeForce GTX destinate ai videogiocatori: parliamo del modello GeForce GTX 1070Ti, scheda che si posiziona tra GTX 1070 e GTX 1080 come il nome lascia facilmente intendere così da meglio posizionarsi nel confronto con le soluzioni AMD Radeon RX Vega 56 e Vega 64. Quest'oggi NVIDIA annuncia il prodotto, che abbiamo in redazione per i test, ma per vederne le capacità con i giochi sarà necessario attendere ancora una settimana: l'embargo sulle prestazioni velocistiche scade infatti in concomitanza con l'inizio delle vendite.

[HWUVIDEO="2432"]NVIDIA GeForce GTX 1070Ti[/HWUVIDEO]

La scheda ha specifiche tecniche molto interessanti, con la componente memoria che è identica a quella del modello GeForce GTX 1070 mentre dal versante GPU troviamo caratteristiche molto simili a quelle della scheda GeForce GTX 1080. Gli stream processors sono pari a 2.432 contro i 2.560 della sorella maggiore, con una frequenza di base clock che è identica e una di boost clock solo leggermente inferiore. Da segnalare come tutte le schede GeForce GTX 1070Ti, dalla proposta Founders Edition alle schede dei partner con sistemi di raffreddamento custom, saranno caratterizzate dalle stesse frequenze di clock: non vi saranno schede overcloccate di serie, di conseguenza.

Modello GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1070Ti GeForce GTX 1070 GPU GP104 GP204 GP204 CUDA cores 2.560 2.432 1.920 clock GPU 1.607 MHz 1.607 MHz 1.506 MHz boost clock GPU 1.734 MHz 1.683 MHz 1.683 MHz ROPs 64 64 64 TMU 160 152 120 clock memoria 10.008 MHz 8.000 MHz 8.000 MHz dotazione memoria 8 Gbytes 8 Gbytes 8 Gbytes bandwidth memoria 320 GB/s 256 GB/s 256 GB/s architettura memoria GDDR5X GDDR5 GDDR5 bus memoria 256bit 256bit 256bit alimentazione 8pin 8pin 8pin

Questa scelta punta ad evitare che schede GeForce GTX 1070Ti overcloccate di serie possano in qualche modo avvicinarsi troppo alle prestazioni delle schede GeForce GTX 1080 e in questo modo limitarne le vendite. Anche per questo motivo NVIDIA ne ha bloccato l'overclock manuale a livello bios, ma non dubitiamo che i vari produttori di utility di terze parti per l'overclock e il tweaking delle schede video possano in qualche modo superare questa limitazione permettendo ai più appassionati di sfruttare appieno le potenzialità di queste nuove schede video.

Per ora quindi godetevi le prime immagini della scheda MSI GeForce GTX 1070Ti Gaming X, il modello a nostra disposizione in redazione, in attesa della scadenza dell'embargo previsto per il 2 novembre. In quella data potremo offrirvi la nostra analisi dettagliata, a confronto con le due altre proposte NVIDIA della stessa famiglia oltre che delle due schede concorrenti Radeon RX Vega.

Quale il listino ufficiale? NVIDIA ha comunicato per il mercato italiano un prezzo di 469,00€ IVA inclusa per la scheda Founders Edition. A titolo di riferimento NVIDIA propone la scheda GeForce GTX 1080 Founders Edition a 599,00€ IVA inclusa sul proprio shop ufficiale, mentre per la scheda GeForce GTX 1070 il costo è di 429,00€ sempre IVA inclusa per il modello Founders Edition.