Nuovi listini ufficiali, in Italia, per le schede GeForce GTX 1080

Con il debutto delle schede GeForce GTX 1080Ti NVIDIA ha non solo stabilito un nuovo riferimento prestazionale per i videogiocatori più appassionati ma anche scelto di rivedere i listini ufficiali di altre proprie schede presenti già sul mercato.

Partiamo dalla nuova arrivata, in vendita da quest'oggi al prezzo di 834€ IVA inclusa nel mercato italiano. Questo listino è valido tanto per la scheda GeForce GTX 1080Ti Founders Edition, la versione sviluppata e venduta direttamente da NVIDIA, come per le varie versioni custom che i partner NVIDIA renderanno disponibili sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Le altre novità riguardano le proposte GeForce GTX 1080, per le quali NVIDIA ha rivisto verso il basso i prezzi ufficiali delle versioni Founders Edition oltre che i listini suggeriti per le schede custom dei partner. La scheda GeForce GTX 1080 Founders Edition è in vendita a 650€ IVA inclusa in Italia (533€ + IVA); per le schede custom dei partner i prezzi suggeriti partono da 594€ IVA inclusa nel nostro mercato (487€ + IVA).

Calano pertanto i prezzi delle schede GeForce GTX 1080 rispetto a quanto praticato in precedenza, così da lasciare spazio alle proposte GeForce GTX 1080Ti. Per queste ultime NVIDIA sceglie di mantenere gli stessi livelli di prezzo tra schede Founders Edition e proposte custom dei partner, a differenza di quanto fatto con le schede GeForce GTX 1080 e GTX 1070 al momento del loro debutto commerciale.